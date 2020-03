Onsdag forrige uke avlyste Norges Ishockeyforbund årets sluttspill i ishockey. Siden det har flere klubber uttrykt bekymring over hvilke økonomiske konsekvenser dette ville få for klubbene. Nå melder Vålerenga ishockey at dette får følger for både spillere og ansatte.



– Vålerenga Ishockey har nå dessverre måtte gå til drastiske tiltak i en vanskelig situasjon, og har permittert alle spillere og ansatte. Grunnet Koronaviruset som nå berører så mange av oss ble årets sluttspill avlyst, og dermed forsvant også inntektsgrunnlaget for klubben, skriver klubben i en pressemelding.



Daglig leder i VIF, Jon Thore Thorstensen understreker til TV 2 at klubben i det lengste har prøvd å unngå dette.



– Det er ikke noe vi ønsker selvsagt og vi har prøvd å unngå det men det var nødvendig ut i fra situasjonen. Vårt inntrykk er at alle i klubben har forståelse for at en nå går til dette steget, sier Thorstensen.

Sjefen også permittert

Som daglig leder er også VIF-sjefen blant de som nå er permittert.



– Det er ikke noen forskjell på meg eller andre ansatte. Når vi velger å gå til permittering av både elitegruppen og ansatte, er det helt naturlig at jeg også er en del av det, sier Thorstensen.



Neste sesong skal Vålerenga etter planen flytte inn i Oslos nye storstue når nye Jordal Amfi står klar. VIF-sjefen håper fremdeles at det blir en realitet til høsten.



– Vi håper jo selvsagt at dette ikke vil påvirke det at vi skal flytte inn i ny arena. Men det er selvfølgelig avhengig av mange andre faktorer også. Det viktigste nå er helsesituasjonen i landet vårt og at vi som samfunn kommer oss igjennom denne krisen, avslutter Thorstensen.

Avisen Budstikka melder i dag om at også Frisk Asker permitterer spillere og trenere.