Mistenker at flere planlegger hyttetur: – Ikke dra. Dette handler ikke lenger om deg, men oss

Helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) kalte inn til sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag klokken 16.

Med på pressekonferansen var også Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Det har vært noen dager med mange nye regler å forholde seg til. Derfor har vi nå opprettet en side på regjeringen.no med de reglene og tiltakene vi har innført, sier justisminister Mæland.

Fra tirsdag av gjaldt også karantene-reglene folk som reiser til Norge fra Sverige og Finland.

– Rapportene fra grensekontrollene er at folk har fått med seg dette, og at folk oppfører seg fint, sier Mæland.

Flere kritiske arbeidsoppgaver

Hun understreket også at det er mange som står hardt på nå, og takker dem som bidrar.

– Mandag lanserte regjeringen en liste med de som har det vi definerer som samfunnskritiske oppgaver. De som tilhører disse gruppene kan altså få barnepass, sier Mæland.

Hun sier også at listen vil bli utvidet og at flere grupper vil bli lagt til.

– Jeg har i dag snakket med barneombudet vårt, og vi må huske på at når skoler og barnehager er lukket, er det noen barn som ikke har det som bra. Det er barn som opplever omsorgssvikt og vold i landet. Derfor ber jeg alle følge litt ekstra med, sier hun.

Mæland oppfordrer også til å ikke være ufine mot dem som ikke overholder de rådene som er kommet.

– Alle har ikke fått med seg alt. Forklar dem heller hvordan ting er, vær rause mot hverandre, sier Mæland.

Mange tiltak

Bent Høie oppfordret under pressekonferansen leger og psykologer til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne tilby behandling selv under krisen.

– Vi ønsker å tilrettelegge for denne typen løsninger, og vurderer derfor nye videoløsninger for de som ikke hadde slike hjelpemidler før dette rammet, sier Høie.

Han sier også det fremdeles pågår en debatt rundt hvorvidt skolestengning er riktig for å hindre smitte.

– Det er faglig usikkerhet rundt dette, men Folkehelseinstituttet har lagt vekt på at det virker som at også barn og unge bidrar til spredning. Derfor stengte man skolene, for å være føre var, og dette støtter jeg, sier Høie.

Han understreker også at vi må huske på de som er narkomane, sliter psykisk og allerede har det vanskelig.