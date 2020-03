Nær styrt under militærøvelse

Et norsk C130 Hercules transportfly. NB: Bildet er kun et illustrasjonsfoto, og hverken avbildet fly eller sted har noen sammenheng med den aktuelle hendelsen. Foto: Forsvaret

Et av Forsvarets Hercules-fly måtte gjøre en unnamanøver for å unngå å styrte under militærøvelsen Cold Respons tidligere i mars.