Etter en litt sen vinterferie på Gran Canaria, reiste programleder Solveig Barstad (53) i slutten av forrige uke fra sol og varme - og rett i hjemmekarantene.

– Det er greit. Jeg må følge det som gjelder av regler, men jeg føler meg frisk, da. Så det er bra, sier hun til TV 2, og forteller at hun må holde seg hjemme ut neste uke.

Derfor vil den observante seer fort legge merke til at torsdagens TV 2 hjelper deg ser noe annerledes ut.

Barstad filmet nemlig hele sendingen selv, fra sitt eget kjøkken.

– De som ser på TV 2 hjelper deg på torsdag vil oppdage at det er en grunn til at vi har en egen yrkesgruppe som heter «fotograf», ler Barstad over telefonen.

Hun forklarer at en kollega leverte fotoutstyret på dørmatten, og at hun selv filmet alt alene på kjøkkenet.

ALENE: Solveig Barstad filmet TV 2 hjelper deg fra kjøkkenet. Her et bilde fra sendingen.

– Jeg stod der helt alene. Jeg er vant til å ha mange rundt meg når vi spiller inn, blant annet to stykker på kamera, en regissør, en lydmann og lyssetter. Men nå var det bare meg. Etter noen stikk (opptak, journ.anm) la jeg merke til at kjøkkenlampa var med i bildet, forteller Barstad og flirer, før hun fortsetter:

– Dette vil være en helt spesiell TV 2 hjelper deg-sending. Sånn har det aldri sett ut før.

I torsdagens utgave vil blant annet Barstad ta for seg hamstring og matsikkerhet i Norge, og har en klar oppfordring til alle seere:

– Folk må slutte å hamstre.