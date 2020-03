I juni i fjor ble det klart at Kasper Hjulmand overtar jobben hans til sommeren. Planen var at Hareide skulle styre Danmark gjennom EM.

Koronaviruset stopper det. EM spilles neste sommer, og det ble besluttet av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tirsdag.

Hareide har hatt stor suksess med Danmark. Laget er så godt som umulig å slå under ham, og danskene gikk også videre fra gruppespillet i VM i 2018.

Hareide bekrefter imidlertid nå overfor Dagbladet at han mister EM.

– Saken er klar. Min kontrakt utløper 31. juli, så det er dessverre ikke noe å gjøre med. Jeg bekrefter at EM ryker for min del. Men akkurat nå står verden stille. Det er viktig å påpeke følgende: Et EM-sluttspill blir lite opp i alt dette. For meg er det naturligvis en ergrelse å miste det. Men nå mister folk livet, folk mister jobbene sine. Det er det som teller, sier han til avisen.

Nå håper nordmannen at verden så raskt som mulig bare kommer tilbake til normalen.

– Nå er det viktigst at vi følger de råd og anmodninger som myndighetene kommer med. Så får vi håper at folk holder seg friske, at folk får tilbake jobbene sine og at verden kommer tilbake til normalen.

