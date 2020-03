«For noen er korona-krisen særlig bitter»

Tiesj Benoot viste solide form med etappeseier og andreplass sammenlagt i Paris-Nice. I etterkant uttrykte den belgiske 26 åringen skuffelse over at storformen ikke kan brukes i vårklassikere. Sunweb har hatt en flott start på 2020. Etter en tung fjorårssesong, hvor de blant annet mistet Tom Dumoulin til Jumbo-Visma, er det tyskregistrerte laget sponset av en feriereiseoperatør (næringen hardest rammet av korona-krisen) på vei opp.

Alejandro Valverde teller på knappene etter en lang karriere med mye suksess siden proffdebuten i 2002. Årets store mål for spanjolen er OL i Tokyo. Veteranen er blant favorittene til Tokyo og et gull kan bli toppen av kransekaken for den aldrende, men fortsatt konkurransedyktige rytteren fra Murcia. En OL-oppkjøring uten ritt blir en utfordring for en rytter i hans alder, om de olympiske lekene i det hele tatt blir arrangert. Movistar har hatt en beskjeden start på sesongen etter påfyll av 14 nye ryttere flere mener bryter med lagets opprinnelige etapperittprofil. Det spanske storlaget har mistet fjorårets Giro- vinner Richard Carapaz og solide Andrey Amador til Team Ineos, samt Nairo Quintana til Arkea-Samsic. På toppen av å ha mistet erfarne etapperyttere har konflikten med den italienske rytteragenten Giuseppe Acquadro gjort det vanskeligere for det spanske laget å signere søramerikanske klatre- og etapperitt-talenter. Håpet er rekrutteringen av Enric Mas fra Deceuninck Quickstep. 25-åringen ble nummer to i Spania rundt i 2018, men har hatt en beskjeden start på sesongen.

Sykkellagene er avhengige av mekanikere og massører, som med stor arbeids- og reisebelastning holder hjulene i gang for sine oppdragsgivere. I motsetning til ryttere og direktører er mange freelancere og får dermed betalt per oppdrag. De er avhengige av en viss mengde ritt og samlinger for å tjene til livets opphold. Uten ritt mister dermed store deler av støtteapparatet i de ulike lagene viktig inntekt.

Ryttere i form uten kontrakt for 2021 er under stort press og avhengig av en ny start for videre karriere. Med kniven på strupen legger mange opp til tidlig formtopping. Kansellering av ritt gjør fremtiden usikker med stadig færre muligheter til søknad om ny tillit.

Endelige konsekvenser av krisen avhenger selvfølgelig av varigheten av problemet. I mellomtiden må alle gjør sitt for å flate ut smittekurven.