Brady ble draftet av Patriots i 2000. Nå fortsetter han karrieren for et annet lag, melder han via sine sosiale medier.

I et følelsesladd innlegg takker Brady alle sine lagkamerater, trenere og andre samarbeidspartnere for de siste 20 årene i karrieren.

– Jeg er takknemlig for alt dere har lært meg, og jeg har lært av alle. Dere har latt meg ta ut hele mitt potensial, og det er alt en spiller kan håpe om, skriver Brady, som også takker fansen i en egen melding.

Brady er kanskje den største stjernen i NFL. 42-åringen har styrt Patriots fra sin quarterbackposisjon med stor suksess sammen med trener Bill Belichick.

Han har vunnet superbowl hele seks ganger med Patriots.

Gisele Bündchen og Tom Brady.

42-åringen, som blir 43 i august, trosser allerede tyngdekraften med fremdeles å spille aktivt i den knallharde idretten. Brady sier han vil fortsette fotballkarrieren, men at han ikke vet hvor.

Han blir nå såkalt free agent for første gang i karrieren og kan signere en lukrativ avtale med laget han ønsker. Brady er gift med tidligere toppmodell Gisele Bündchen, sammen har de to barn.

For Patriots betyr dette at de nå må erstatte en av tidenes beste quartebacker i NFL. Det blir ingen enkel oppgave.