– De som i dag abonnerer på Total og Premier League-pakker gjennom TV 2 Sumo vil i løpet av dagen motta mail fra oss med beskjed om at prisen reduseres på disse produktene inntil videre. Prisen er den samme som pakken som inkluderer sport (uten Premier League), serier og film og som koster 179 kroner i måneden, forteller administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

TV 2 Sporten fortsetter sine Premier League-sendinger med eksklusivt materiale, for å gi noe ekstra til fotball-fansen i denne pausen.

– Sportsredaksjonen i TV 2 er på jobb hver dag for å skape nytt innhold og engasjement, og vil gjøre alt for at fansen får et godt tilbud. Premier League har som kjent åpnet sin rikholdige skattkiste av klassiske kamper, høydepunkter, målshow og uforglemmelige øyeblikk. Vi ønsker at lidenskapen skal få leve selv om ligaen er satt på pause, sier Sandnes.

Når Premier League starter etter pausen, vil prisen igjen øke til opprinnelig pris for Total og Premier League-pakkene. Alle kundene vil bli varslet om dette i forkant.