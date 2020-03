Gabriel (3) fryktet å være alene på bursdagen – så tok den norske Disney-stjernen kontakt

På søndag blir Gabriel fire år gammel. I lang tid hadde han og moren planlagt en stor «Frost»-inspirert feiring i Oslo.

Nå blir denne bursdagen, som så mange andre, avlyst på grunn av korona-situasjonen i Norge.

I flere dager har Silje grublet over hvordan hun skal fortelle sønnen at han ikke får ha venner i bursdagen.

– Hver dag, etter at jeg har lagt ham, har jeg grått. Jeg har gruet meg så til den praten. Han har vært veldig involvert i planleggingsprosessen, og vi hadde leid et lokale hvor vi skulle lage full «Frost»-fest. Bursdager er viktige for oss to, så dette har vært skikkelig tøft, sier hun til TV 2.

SJARMØR: Silje Mack og sønnen har et unikt bånd. Foto: Privat

Ved en tilfeldighet oppdaget hun Facebook-siden «Oslo hjelper Oslo». 28-åringen delte et innlegg i håp om at noen hadde egne erfaringer med barnebursdager i karantenetider.

Responsen var overveldende.

Spesiell bursdagssang

Mange kom med nyttige tips angående videoløsninger som tillater besteforeldre og venner å delta i feiringen. I løpet av få timer hadde hundrevis vist sin støtte. Blant dem som kommenterte var forretningseiere, kjendiser og naboer.

– Det er blant annet et bakeri i Oslo som har tilbudt å lage «Frost»-kake! De skal levere den på døra på søndag. Det kommer han til å sette så stor pris på. Kake var en av tingene jeg tenkte på da karantenereglene kom. Jeg hadde egentlig planer med et annet bakeri, men det ble ikke noe av.

Den mest overraskende kommentaren var likevel fra en norsk kjendis.

– Det er flere som har tilbud seg å synge for ham. Det mest spesielle var at Lisa Stokke, som har stemmen i den norske versjonen av «Frost», har tilbudt seg å synge favorittsangen til Gabriel på bursdagens hans.

Lisa Stokke (44) er en kjent norsk sanger og skuespiller, som blant annet opptrådte under årets utgave av Oscar-utdelingen.

Ydmyk

Alenemoren forteller at tiden i karantene har vært tøffere enn hun på forhånd hadde trodd. Hun har som mange andre hjemmekontor, og syns det er vanskelig å gi nok oppmerksomhet til både barnet og jobben.

– Jeg var langt nede. Karantenen har vært en psykisk påkjenning, særlig på grunn av bursdagen. Men når jeg ser samholdet folk viser i denne Facebook-gruppen, og hvordan sosiale skiller viskes ut... Det er vakkert å oppleve. Det er rett og slett vakkert at noe så fint kan komme ut av en så kjedelig situasjon.

Hun er både rørt og ydmyk over hvor mange fremmede som har tilbudt seg å hjelpe henne.