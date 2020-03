Lovet å skjerpe renholdet – dette fant vi etter ett døgn

– Det er veldig viktig å vaske kontaktpunkter, jo oftere jo bedre, sier avdelingsleder for Avdeling smittevern, Egil Lingaas ved OUS.

– Nå som vi har et utbrudd, kan kontaktpunkter være potensielle smittesteder og smitten kan overleve i dagevis, advarer han.

Helsekontrollen har tatt stikkprøver på to store knutepunkt, Oslo S og Oslo Lufthavn, undersøkelsen ble startet torsdag 12. mars.

En usynlig UV-krem ble smurt på flere billett- og innsjekkingsautomater. I tillegg ble det smurt krem på panelet og knappene i en heis på hvert sted. Etter ett døgn ble de ulike stedene sjekket igjen med UV-lampe for å se om det var vasket. Dette er en anerkjent metode for renholdssjekk.

På fire av seks steder ble det funnet kremrester etter at 24 timer var gått.

– Dette er ikke godt nok og det må de som har ansvaret for renhold ta tak i, sier Lingaas.

Mest skittent på Oslo S

Aller verst var det på Oslo Sentralbanestasjon hvor vi etter ett døgn fant kremrester med UV-lampe både i heisen og på billettautomatene. Dette skjer på tross av at Bane NOR, som har ansvar for heisen, har gått ut og sagt at renholdet skal intensiveres i disse dager.

Slik testet vi: Vi smurte på en usynlig UV-krem på automater og heiser på Oslo S og Oslo Lufthavn.

24 timer senere sjekket vi de samme punktene med UV-lampe for å se om det var kremrester igjen, eller om UV-kremen var vasket bort.

Vi sjekket til sammen 6 punkt:

To billettautomater To innsjekkingsautomater To heiser (én på hvert sted) Etter et døgn fant vi kremrester på fire av seks punkter.

UV-kremen kan enkelt vaskes bort og den forsvinner også dersom mange berører det samme punktet, som for eksempel på heisknapper.

– Det er absolutt ikke bra, det er jo ikke sånn vi vil ha det, sier direktør for stasjoner i Bane NOR Eiendom, Knut Ø. Ruud Johansen.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet og har tatt dette opp med vår leverandør.

Ruud Johansen lover at Bane NOR skal gjøre det de kan for at det er rent fremover.

Renholdet på billettautomatene på Oslo S er det selskapet Entur som er ansvarlige for. Her fant Helsekontrollen rester av UV-krem på trykkskjermene, og det var ikke vasket i det hele tatt på betalingsterminalene.

KREMRESTER: Slik så betalingsterminalene på Oslo S ut ett døgn etter at det ble påført UV-krem. Foto: Helsekontrollen

Svikt i rutinene

– Vi har innskjerpet rutiner etter korona-utbruddet, og vi skal vaske alle automatene minimum tre ganger per dag, så her har det åpenbart skjedd en rutinesvikt, sier fungerende administrerende direktør i Entur, Even Kyseth.

De lover at det skal bli vasket oftere heretter.

– Nå har vi tatt en snakk med både de ansatte, som jeg må få lov å legge til gjør en iherdig innsats i disse dager, og med partnerne våre for at vi skal bli enda bedre til å følge rutinene, sier Kyseth.