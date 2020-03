Moteprofilen, Caroline Skjelbred (35), og Dj Nils Olav Lausund (40), kjent under artistnavnet «Nils Noa», har blitt foreldre for første gang.

Den lille jenta har fått navnet Stella.

Delte nyhet på Instagram

Lausund meldte gladnyheten på Instagram, tirsdag ettermiddag, hvor han delte et bilde av mor og barn.

«Vi er overlykkelige og takknemlige» skriver han blant annet, og uttrykker samtidig stor beundring for forlovedens innsats:

«Caroline Skjelbred, det finnes ikke ord for hva du har prestert disse dagene. Aldri mistet du troen og ikke EN gang klagde du. De neste hundre generasjonene vil snakke om denne bragden. Jeg er beyond imponert».

Langvarig fødsel

Den ferske pappaen forteller at fødselen tok 56 timer, og i innlegget benytter Lausund også sjansen til å takke teamet på sykehuset.

«En enorm takk til teamene vi hadde på Ullevål sykehus som aldri gav opp. 3 vaktskifter måtte til før Stella så verden for første gang.»

Kjendispar

Skjelbred ble kjent gjennom motemagasinet, Elle, hvor hun tidligere jobbet som stylist og skjønnhetsansvarlig. Nå har hun en ny rolle i magasinets content-avdeling.

Lausund jobber som DJ, under artistnavnet Nils Noa. Han har tidligere vært sammen med Paradise Hotel-programleder, Triana Iglesias.

Skjelbred og Lausund har vært sammen siden 2017, og i 2019 ble de forlovet på en strand i Brasil. I august i fjor annonserte de to, også den gang på Instagram, at de skulle bli foreldre i 2020. Da uttrykte Skjelbred stor glede over å skulle bli mor.

– Det føles helt fantastisk å bli en liten familie på tre, sa Skjelbred den gang til MinMote.

– Jeg har drømt så lenge om å bli mamma, så jeg er rett og slett overlykkelig. Livets magi!