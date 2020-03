– Vi har mer enn nok å gjøre for tiden, og ønsker ikke å rykke ut til brente leker og aviser, skriver 110-sentralen på sin Twitter-konto.

110-sentralen Hordaland advarer tirsdag ettermiddag mot å steke gjenstander på 75 grader i stekeovnen.

Tips på NRK

Brannvesenet i Bergen har fått flere henvendelser om dette tirsdag, etter at det ble tipset om å gjøre dette under NRKs nyhetssending ved 11-tiden.

Det var utenriksjournalist Hallvard Sandberg som nevnte rådet. Han understreket samtidig at det kunne være lurt å sjekke det nærmere, før man faktisk gjorde det.

Like før klokken 14 beklaget han dette.

– Det har nå vist seg at dette var et dårlig råd, og at brannvesenet fraråder det. Derfor vil jeg understreke; du skal bare putte mat i stekeovnen, ikke gjenstander du ønsker å fjerne for virus, sier han i NRK-sendingen.

Også NRK selv var raskt ute med en melding der de presiserte at dette ikke var et godt tips.

– Det å putte potensielt brannfarlige gjenstander i stekeovnen og steke dem korona-frie, det er ikke lurt. Om det dreper viruset eller ikke kan ikke brannvesenet uttale seg om, men jeg ville isåfall vært mye mer bekymret for brannfaren enn for korona, sier Trine Sommerlade, pressekontakt for Bergen brannvesen, til TV 2.

– Følg helseråd

De ble blant annet oppringt av en som hadde sett dette på TV, men som stusset på om det kunne være så lurt.

– Det er det ikke. Bare ikke gjør det, sier Sommerlade.

Hun minner om at halvparten av branner i norske hjem starter nettopp i komfyren.

– Istedenfor å ty til brannfarlige løsninger, vil jeg anbefale alle å følge helsemyndighetenes råd for å hindre smitten av koronaviruset, ved å holde avstand og ha god håndhygiene, sier Sommerlade.

TV 2 har vært i kontakt med NRKs pressevakt, som viser til journalistens svar under sendingen.