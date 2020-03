ME-syke Silje (41) og barna velger å bli på Gran Canaria

– Jeg fungerer bedre i varmen. Derfor valgte vi i fjor å flytte til Gran Canaria.

Det sier ME-syke Silje Haugen (41) til TV 2.

Hun og hennes tre barn på henholdsvis 11, 14 og 15 år har valgt å bli værende på Gran Canaria.

Egentlig skulle familien hjem til Narvik forrige uke. Men etter hvert skjønte familien at de da ikke kom til å få lov til å reise tilbake igjen til Spania, som følge av strenge restriksjoner.

Bakgrunnen for at familien flyttet til varmere strøk er fordi Silje har Myalgisk encefalopati (ME). Det er en nevrologisk sykdom med mange symptomer som blant annet rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse

Varmen gjør at hun orker å være sosial, gjøre enkelt husarbeid og være med ungene.

– Det får jeg ikke til hjemme i Norge om vinteren, sier hun.

Det var Fremover som først omtalte saken.

Ekstra forsiktig

– For deg som har ME, er det farlig dersom du skulle blitt smittet av koronaviruset?

– Helt ærlig, så vet jeg ikke. Altså, kroppen er jo svakere, så mest sannsynlig. Et av symptomene med ME er jo en evig influensafølelse. Selv om korona ikke kan sammenliknes med influensa så vil jeg tro at alle symptomer blir forsterket med smitte, forteller Haugen.

– Er du ekstra påpasselig med anbefalingene fra myndighetene?

Silje Haugen (41). Foto: Privat

– Ja, det er jeg nok. Jeg mener vi alle skal følge det myndighetene anbefaler i situasjoner som dette. Eventuelt får vi være strengere med oss selv ved å sette oss selv i karantene / isolasjon, sier hun.

– Vær ekstra påpasselig

ME-forbundet oppfordrer på sine hjemmesider at alle med ME bør observere de smittevernreglene som anbefales.

– Vi oppfordrer til ekstra påpasselighet rundt de sykeste ME-pasientene. Det foreligger ingen informasjon om at ME-pasienter utgjør en spesiell risikogruppe når det gjelder akkurat koronavirus.

– Men erfaringsmessig opplever mange med ME at det kan ta lang tid å komme seg etter infeksjonssykdom.

Portforbud

I utgangspunktet skulle familien Haugen ha vært i Norge nå. De hadde planer om å feire Vinterfestuka hjemme med familie og venner i Narvik. Silje Haugen forteller at det er flere grunner til at de valgte å bli værende.

– Ungene har hjemmeskole, og vi har fått oss en ny hund som vi ikke får lov til å ta med til Norge nå. Det er en absurd situasjon, sier hun.