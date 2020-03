Onsdag stenger ni flyplasser i Norge

Avinors beslutning om å stenge ni kortbaneflyplasser i Norge trer i kraft fra onsdag 18. mars.

All kommersiell flyvning avlyses for å sikre at den nasjonale helseberedskapen kan opprettholdes over tid.

Én av flyplassene som stenger dørene onsdag morgen er Svolvær lufthavn.

Remi Solberg (47) er leder i Lofotrådet. Han forteller til TV 2 at han har forståelse for at nasjonale myndigheter setter i gang offensive tiltak, men innrømmer at det blir vanskeligere for både innbyggere og næringsliv i Lofoten.

– Det er veldig bra at myndighetene iverksetter offensive nasjonale tiltak for å begrense smittespredning. Vi har stor forståelse for at Avinor nå stenger flyplassen i Svolvær midlertidig, sier han.

Leknes flyplass og Røst flyplass vil fortsatt være åpen for trafikk. Det vil bli satt opp buss mellom Leknes og Svolvær for reisende.

– Det understrekes at Svolvær flyplass fortsatt vil være tilgjengelig for helseberedskap/ambulansehelikopter/ambulansefly, sier Solberg.

Vil ha turistene hjem

Lofoten er kjent for sin turistvirksomhet. I skrivende stund er det flere tusen turister som befinner seg på øya, og bare i går kom det over 20 personer fra Thailand til Lofoten.

– Vi ønsker at disse reiser hjem. I tiden fremover ønsker vi å bruke ressursene på egne innbyggere, sier Solberg til TV 2.

I Lofoten er det en høy andel turister som befinner seg i Lofoten. Solberg forteller at de har levert en anmodning til fylkesmannen om tvangsutsendelse av turister.

– Det svaret vi har fått er at det er vanskelig å sette en lovhjemmel knyttet til det. Vi er i samarbeid med reiselivsnæringa og de bidrar til at alle turister får beskjed om at vi vil at de reiser hjem, sier han.

Lofoten er på mange måter avhengig av turister. Derfor er det paradoksalt for Solberg at de nå kaster alle turistene ut fra øya.

– Aldri i min villeste fantasi hadde jeg trodd at vi var nødt til å sende turister hjem. Jeg håper vi kommer oss gjennom dette, og kan ønske turister velkommen tilbake om få måneder, forteller Solberg.

Sender ut varsel til alle i Lofoten

I Lofotens seks kommuner det et ingen personer som har fått påvist korona-smitten.

Alle kommunene gjør nå nødvendige forberedelser for å kunne håndtere situasjonen dersom smitte skulle bli oppdaget, og Lofotrådets seks ordførere har daglige koordineringsmøter med statusoppdatering.