Signe (18) får den siste topp ti-plassen i Idol

– Jeg har ikke gjort noe slikt før, så det er nesten litt uvirkelig å være med på. Jeg er så glad for at jeg får jobbe med de andre deltakerne. De er alle utrolig flinke, og de har tatt meg godt imot som den siste i topp ti, sier hun.

Disse ti deltakerne skal konkurrere under vårens Idol-direktesendinger:

Signe Sparby (18), Kirkenes

Anna Anita Jaskiv (21), Hemnesberget

Bendik Solberg (20), Skaun

Josefine Janson (21), Jar

Tore Pedersen (17), Sunndalsøra

Aniston Mariyampillai (15), Bergen

Oda Gondrosen (23), Fredrikstad

Dina Matheussen (15), Asker

Markus Grønstad (26), Moss

Mari Eriksen Bølla (15), Bryne

Uten publikum

Finalerundene sendes direkte fra H3 Arena på Fornebu, men fredagens innspilling vil foregå uten publikum i salen på grunn av korona-smittefare.

Derfor må Sparbys familie og venner se sendingen på TV hjemme i Kirkenes.

– Det er trist at det blir uten publikum, siden det er deilig å få respons. Man kan hente mye energi fra publikum i salen. Men det er en riktig avgjørelse, og det er helt nødvendig at det ikke er publikum til stede, sier hun.

– Produksjonen håndterer situasjonen veldig bra. Vi er alle nøye med håndvask og renhold av teknisk utstyr, og vi holder én meters avstand og gir ikke klemmer til hverandre, legger hun til.

Hun forteller at deltakerne bor i hver sin leilighet på Frogner i Oslo på grunn av smittefaren. Tidligere har deltakerne bodd sammen i et stor kollektiv under direktesendingene.

Programleder Katarina Flatland (30) er i korona-karentene og kan derfor ikke lede fredagens direktesending. Solveig Kloppen (48) vil hoppe inn som vikar.

Se Idol fredag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.