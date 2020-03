I en e-post som TV 2 har fått innsyn i, erkjenner Helsedirektoratet at de mangler et system for å informere landets fastleger:

«I en beredskapssituasjon er det viktig at helsemyndighetene har en mulighet til raskt å informere fastleger direkte om om nye tiltak og bestemmelser som er relevante.

Dessverre har det ikke eksistert en god løsning for dette og vi har i forbindelse med COVID-19 jobbet for å finne en effektiv plattform for utsendelse av informasjon som kan nå flest mulig».

Videre i e-posten, som er adressert til landets fastleger 6. mars, kommer det frem at Helsedirektoratet mener en direktemelding i journalsystemene ville vært det beste:

– Dette er komplisert og det er ikke realistisk at vi får til en slik løsning med det første, men på sikt kan det bli aktuelt, skriver Helsedirektoratet.

Midlertidig løsning

I e-posten står det at direktoratet nå har fått på plass en løsning hvor viktig informasjon kan sendes ut til fastlegenes e-postadresse.

– Vi vil ved denne løsningen kunne nå 94 prosent av fastlegene, heter det.

– Uforståelig

Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson, reagerer sterkt. Hun sier hun er blitt orientert om dette fra leger, men at hun nesten ikke trodde det var sant.

– Jeg mener der er uforståelig dersom det er sant at nasjonale myndigheter ikke har et system for å nå alle landets fastleger i en helsekrise. E-post til «nesten alle» er ikke langt fra godt nok. Dette handler om landets grunnleggende helseberedskap i kriser, sier Toppe til TV 2.

Hun mener dette burde vært på plass etter svineinfluensa-pandemien i 2009.

– Det forbauser meg om dette ikke er prioritert siden den forrige pandemien i 2009, der evalueringen nettopp pekte på behovet for å sikre kommunenes beredskapsarbeid, sier Sp-politikeren.

Hun sier dette kan få konsekvenser for pasienters liv og helse.

– Det er avgjørende at fastleger umiddelbart får nyeste informasjon om tiltak og helsefaglige tilrådinger fra myndighetene. Forsinkelser her kan få konsekvenser for pasienter og liv og helse. Det er fastlegene som står nærmest befolkningen i denne situasjonen og de må selvsagt kunne nås av kommune og statlige myndigheter, det gjelder begge veier, sier Toppe.

Ap: Burde for lengst ha vært på plass

– Dette forbauser meg. En pandemi er den mest sannsynlige beredskapssituasjonen vi har, og direkte kontakt med landets fastleger, vår førstelinje ut mot befolkningen, burde for lengst ha vært på plass, sier Ingvild Kjerkol, som er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson,