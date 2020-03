I en fersk pressemelding tirsdag opplyser Haukeland Universitetssykehus at 579 ansatte nå er satt i karantene. I går var tilsvarende tall 371.

Det betyr at 208 nye ansatte ved Norges nest største sykehus er satt i karantene det siste døgnet.

Totalt er det om lag 12 800 ansatte ved sykehuset.

538 i Stavanger

Også ved Stavanger Universitetssykehus øker antall ansatte som av ulike grunner ikke kan møte på jobb. Inkludert alle som er sykmeldt, må være hjemme på grunn av barnepass og har hjemmekarantene, er tallet nå oppe i 538.

Både i Oslo og Bergen er det søkt etter frivillige og personer med helsekompetanse for å håndtere det voldsomme trøkket som forventes i tiden fremover.

– Vi gjør det vi kan

I går uttalte sykehusdirektør Eivind Hansen til TV 2 at sykehuset foreløpig er godt rustet.

– Responsen har vært veldig bra. Vi er veldig takknemlig for at folk responderer på dette og vil bidra, sier Hansen. Han understreker at det vil ta tid å gå igjennom alle henvendelsene og gi folk en tilbakemelding - så han ber publikum være tålmodig.

– Er sykehuset rustet for å håndtere denne situasjonen?

– Vi er så rustet som vi kan være på denne dagen. Vi gjør alt vi kan, sier Hansen til TV 2.