Sportsklubben Brann er blant mange av de berørte bedriftene som nå har store økonomiske utfordringer.

– Ringvirkningene er enorme - dette preger alle. Helsetjenesten i Norge jobber på spreng for å hjelpe de syke, organisasjoner frykter konkurser og folk risikerer å miste jobbene sine, skriver Brann-fansen på sine Facebook-sider tirsdag.

En viktig inntekt som faller bort for Brann sin del, er billettinntektene. Nå har Brann-fansen på eget initiativ startet en aksjon for å hjelpe klubben.

– Hver av oss kjøper to billetter (eller flere) til sesongens første hjemmekamp. Billettene gir vi automatisk videre til Helsevesenet, skriver Bataljonen.

– Det er åpenbart at det er del folk som sliter i denne tiden vi er inne i, og vi spurte oss selv hvordan vi kan hjelpe. Vi vil hjelpe bredt, og har et stort behov for å hjelpe klubben i vårt hjerte. Samtidig vil vi vise at vi setter enormt pris på alle våre helsearbeidere som står i kampen mot koronaviruset, forteller Roger Lillebøe Hansen, styreleder i Bataljonen.

Han er svært fornøyd med responsen på tiltaket så langt.

– Målet er å fylle stadion når vi endelig kan dra på kamp igjen. Det er er viktig å huske på hverandre oppe i alt det her, og dette kan være en måte å skape et salgs samhold, sier Lillebøe Hansen.

Tiltaket varmer også hjertet til Vibeke Johansen, daglig leder i SK Brann.

– Det er helt strålende. Det er utrolig godt med slike tiltak i en tid hvor man jobber med vanskelige saker, som alle andre. Jeg er stolt over supporterne våre. De viser at de brenner for klubben, samtidig som at de bryr seg om samfunnet rundt seg, sier Johansen.

– Dette var en flott oppmuntring fra Brann-supporterne. Vi setter stor pris på støtta befolkningen og næringslivet viser medarbeidere på sykehusene i den krevende tiden vi er inne i nå. Det betyr mye, sier kommunikasjonsdirektør ved Helse Vest, Bente Aae.