Ulf (59) kommer seg ikke hjem fra Brasil: – Jeg føler meg glemt

Han forteller at forsikringsselskapet har enorm pågang fra kunder som ønsker å få dekket kostnader. De mottar 1500 til 3000 telefoner om dagen, og har fått inn 15.000 reisesaker de siste dagene. Ifølge Rudi anslår de at oppgjøret for koronakrisen vil bli på omlag 75 millioner krones.

Men det at Skaug får hjelp, betyr ikke at de kan love alle kunder den samme behandlingen.

– Vår anmodning at alle bør følge oppfordringen som myndighetene har kommet med. Hvis du ikke vil følge disse rådene, kan vi heller ikke garantere at du får hjelp senere. Det har allerede blitt langt færre flyvninger inn og ut av mange land, og luftrom og landegrenser stenges. Det kan også bli problemer med infrastruktur og helsevesen. Det vil derfor heller ikke være mulig for kundene å utvide reiseforsikringen utover det maksimale antallet dager som står i deres forsikringsavtale, sier Rudi.

– Spørsmål om tid før det smeller

Imens sitter Skaug alene i Brasil.

Der er det nå flere hundre registrerte smittede, men myndighetene har ikke innført restriksjoner slik nesten samtlige vestlige land nå har gjort. Korona har krevd sitt første liv i landet, men president i landet, Jair Bolsonaro, kalte smitten senest onsdag for en «bløff».

– Bussene er like stappfulle som alltid. Det er bare et spørsmål om tid før det smeller, og her er det er ingen sosialtjeneste, så man vet ikke hva som kan skje om det eskalerer i et land med så mye fattigdom, kriminalitet og våpen, sier Skaug.

COPACABANA: Selv om koronaviruset har kommet til Brasil, lever mange videre som vanlig. Stranda på Copacabana er fremdeles travel. Foto: Silvia Izquierdo

Nå bor han i en leilighet på en liten øy like utenfor Rio. Når han kontakter Utenriksdepartementet, blir han bedt om å kontakte ambassaden i Brasil, og når han kontakter ambassaden i Brasil, blir han henvist til UDs nettsider.

– Jeg føler meg glemt, sier 59-åringen. Han legger til at han er glad for at de nå skal hjelpe ham, og at han er spent på om de holder ord.

Jobber med å få nordmenn hjem

Det er nå flere nordmenn som er strandet rundt i verden. Utenriksdepartementet har ikke nøyaktig tall på hvor mange det dreier seg om, men sa onsdag at de har mottatt 5500 henvendelser fra nordmenn i utlandet de tre siste døgnene.

Onsdag opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at de jobber med Norwegian og SAS for å hente hjem, og vil dekke merkostnader for å fly nordmenn på reise hjem inntil 31. mars 2020. Destinasjoner der det befinner seg mange nordmenn, som Spania, vil bli prioritert.

Skaug sier han er kjent med at store, norske selskap som blant annet Equinor, hvor staten er største aksjonær, har chartret inn egne fly for å fly hjem sine ansatte, og han mener myndighetene burde samarbeidet med disse for å utnytte kapasiteten maksimalt.

– Jeg leser at det er dugnad, og at alle skal trå til, men det virker ikke som det er sånn i praksis. Jeg skjønner at det er mye som skjer, og at alle har mye å tenke på, i krisesituasjoner må man bruke litt sunn fornuft.

Likevel tar han situasjonen med fatning.

– Jeg har vært ute ei vinternatt før, så det går greit, men det finnes ikke fly. Snart stenger alt. Og jeg må jo komme meg hjem, sier Skaug.