OL-håpets koronaplan inspirerer unge utøvere: – Lett å få en total knekk

Årets sesong er den foreløpig viktigste i Markus Lies karriere. Hver eneste treningstime, hvert eneste svømmetak han har tatt de siste årene, har han tatt for å komme til sommerens OL i Tokyo.

Men svømmeren har fortsatt ikke kvalifisert seg til lekene i Japan. Det skulle han etter planen gjøre denne måneden.

– Jeg er i min beste treningsform noensinne, og svømmer fortere enn jeg noen gang har gjort. Men da det var to uker til første delmål, fikk jeg beskjed om at bassengene stengte. Så ble stevnet utsatt, forklarer Lie.

Har kommet tilbake før

Han kunne gitt opp der og da. Tenkt at sesongen var over, tenkt at alt arbeidet frem til nå hadde vært forgjeves. Men det var uaktuelt.

Lie bestemte seg for å gjøre det beste ut av situasjonen - som han strengt tatt har vært borti en gang før.

– I 2013 skadet jeg skulderen min, og kunne ikke svømme på tolv uker. Da fulgte jeg et oppfølningsprogram og drev med alternativ trening. Nøyaktig tolv uker etter at jeg ble skadet kvalifiserte jeg meg til EM, sier bergenseren, og fortsetter:

– Så jeg har erfaring med å håndtere situasjoner når alt ser ut til å gå i dass. Det er lett å få en mental breakdown.

Derfor fant han frem penn og papir da det alternative treningsopplegget fra landslagsledelsen ble sendt via e-post denne gangen. Lie ville ikke at treningsplanen skulle bli gjemt på mobilen, han trengte å se den hele tiden. Hver eneste dag.

– Jeg må jo få gjennomført planen, og da må den inspirere meg. Jeg skrev ned øktene, tilpasset dem etter værmeldingen og begynte å tegne på OL-ringer og gullflekker, sier 24-åringen.

Delte planen på Facebook

Deretter delte han koronaplanen på sin Facebook-side, slik at andre, yngre utøvere kunne se hva en landslagsutøver gjør når den vanlige treningshverdagen blir umulig å gjennomføre.

MYE DELT: Innlegget til Markus Lie er blitt hyppig delt i det norske svømmemiljøet.

– Mange kan få en total knekk i slike situasjoner, men det er veldig viktig at man ikke slipper seg ned og ligger på sofaen. Når jeg har erfaring med dette, så kan jeg dele av den. Det finnes nok mange unge utøvere der ute som trenger å se dette, sier Lie.

– Som ung utøver hadde jeg vært usikker og hatt mange spørsmål selv. Jeg hadde trengt at etablerte landslagsutøvere viste hva de gjorde, for ikke å miste motivasjonen, fortsetter han.

I Facebook-innlegget trakk han også frem seks nøkkelpunkter for å holde treningen ved like: