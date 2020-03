De siste ukene har det vært dramatiske fall i aksjemarkedene. Mandag endte New York-børsen med den største nedgangen siden «Black Monday» i 1987. Og det er nå en diskusjon blant analytikere i USA om det kan være nødvendig å stenge børsene hvis børsnedgangen fortsetter.

På Filippinene besluttet myndighetene natt til tirsdag norsk tid å stenge børsen inntil videre.

– Sunne selskaper faller

Professor ved Norges handelshøyskole, Ola Grytten, vil ikke utelukke at flere børser kan bli stengt, for eksempel New York-børsen og Oslo Børs.

– Når børsen er dysfunksjonell er det bedre at den stenger en periode, sier Grytten til TV 2.

Det har skjedd før, og det kan skje igjen, ifølge professoren.

– Når man ser at ellers sunne selskaper faller tungt og får problemer, da er det mulig at man stenger børsene.

– Er vi i nærheten av et slikt tidspunkt nå?

– Jeg tror at mye vil avhenge av de neste dagene i aksjemarkedene. Nå er det mye nedgang på børsene, og så litt oppgang igjen. Men ser vi store ras nå i dagene framover, så kan en stenging av børsene være aktuelt.

11. september

Da første verdenskrig brøt ut, stengte New York-børsen fra juli til desember 1914. Etter terrorangrepene 11. september 2011 stengte aksjemarkedene i USA i en snau uke, fram til 17. september.

Også naturkatastrofer har ført til at New York-børsen er blitt stengt en dag eller to, som under orkanen Sandy i 2012. Ola Grytten mener det er et stort dilemma børsledelse og finansmyndighetene står overfor i en situasjon der børsene kan bli stengt.

– Man vil nok ikke stenge børsene uten at det er et håp om at situasjonen er noenlunde stabil når man åpner igjen. Man vil da helst ha håp om en oppgang eller mer stabilitet på børsene. Det har man kanskje ikke nå, sier Grytten.

– Ikke godt tiltak

Direktør ved Oslo Børs, Øivind Amundsen, sier til TV 2 at han kjenner til diskusjonen som nå går internasjonalt om å stenge børsene. Han mener at det ikke vil være riktig å gjøre.

– Det vil ikke være et godt tiltak. Så lenge markedet og informasjonsflyten fungerer normalt, og systemene våre er tilgjengelige for aktørene, så bør børsen holdes åpen, sier Amundsen til TV 2.

– I tillegg til private investorer, er det profesjonelle aktører som livselskaper og pensjonsfond som har behov for tilgang til markedet for å vekte sine porteføljer. En overstyring av denne muligheten fra myndighetenes side bør være aller siste utvei. Der er vi ikke, sier børsdirektør Øivind Amundsen.