Pasta Bolognese elskes av barn og voksne verden over, og har sitt opphav i den italienske byen Bologna. Italienerene kaller den ragù alla bolognese, og har røtter helt tilbake til en kjøttbasert saus på 1700-tallet.

Her i Norge spiser vi ofte retten til spagetti, men italieneren selv sverger som regel til en fersk tagliatelle.

Du trenger:

400 gr grovhakket kjøttdeig (gjerne en blanding av svin og okse)

50-100 gr finhakket pancetta eller tørrsaltet bacon

1 finhakket svinepølse (kan sløyfes)

1 mellomstor gulrot

2 stilker selleri

2 gulrøtter

3 matskjeer tomatpure

1 boks hakkede tomater (kan sløyfes, er ikke i original oppskriften)

1 glass vin

Laubær

Salt

Pepper

Slik gjør du det:

Lag en «sofrito» det vil si hakke stangselleri, løk og gulrot og stek på lav varme i en gryte sammen med litt olivenolje. Stek kjøttet i steikepanne til det får farge, og tilsett vinen. La alkoholen fordampe, det er viktig at det ikke lukter alkohol. Tilsett i gryten. Tilsett deretter tomatpuré, salt, pepper og en liten kvast laurbær. Rør godt om, og fyll på med vann, slik at det dekker kjøttet med ca en centimeter. Småkokes under lokk i minimum 30 minutter, men gjerne tre til fire timer. Fyll på væske etter behov, om det skulle gå tomt.

En liten hemmelighet for å runde av smaken er å ha i litt melk eller fløte (ca. 1dl) de siste 10 minuttene.

Server med hakket, fersk persille og parmesan.