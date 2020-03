Farmen kjendis-deltaker frykter han er korona-smittet: – Har allerede tapt 100.000 kroner

– Vi holder fast på fremdriften. Vi fortsetter med all planlegging og ferdigstilling. I morgen kommer tapperiet, forteller Sandberg over telefon, mens han er på vei for å lakke baren.

– Det er fortsatt håp i det hengende snøret. Dette vil først ramme oss hvis vi ikke kan åpne til riktig tid, først da begynner utgiftene å tikke avgårde, forklarer han, men legger til at andre lider langt mer.

– Dette er langt verre for de som allerede er etablert. Vi går på tap vi og, men sammenlignet med de som er etablert så kan vi ikke klage.

Tapt 100.000 på to uker

Tilbake på Gyland så har Erik Alfred Tesaker måtte avlyse alle planlagte foredrag.

– Foreløpig er det helt svart. Før dette så var jeg på vei inn til Oslo for å holde to foredrag, men begge forsvant på veien. Etter det har det bare gått slag i slag. Bare på disse to ukene så har jeg vel tapt 100.000 kroner, forteller Tesaker.

– Det er en strek i regninga, men jeg gjør mye forskjellig, så jeg tror det skal gå greit. Vi er veldig privilegerte som har denne gården her, fortsetter han.

Finalefest i Halden

Alle tre hadde gledet seg veldig til finalefest, men Sandberg har muligens en løsning hvis ting ordner seg.

– Hvis jeg åpner baren så kan hele gjengen komme til Halden, ler Sandberg.

– Det hadde vært dritgøy! Da stiller jeg, svarer Villa da God kveld Norge presenterer ideen for han.