Sverige forbereder seg på å stenge skoler og høyere utdanning, meddeler statsminister Stefan Löfven under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Fra i morgen anbefales alle videregående skoler, høyskoler og universiteter å tilrettelegge for nettundervisning, sa Löfven.

I Sverige har sju personer mistet livet som følge av koronaviruset, og 1059 er smittet.

Löfven sa under pressekonferansen at det kan bli aktuelt å stenge barneskoler og barnehager, men at det i første omgang er snakk om høyere utdanning.