Norsk sykkelproff i Italia: – Blir stoppet av politiet hver dag

– I og med at viruset kom først hit, var vurderingen min at da blir man først ferdig med det også. Det var ikke noe vits i å reise hjem til Norge, da måtte jeg rett i to ukers karantene. I tillegg ville jeg ødelagt for mamma, som er helsesøster. Da blir jeg heller her og forsøker å tilbringe mest mulig tid på sykkelen.

– Blir man redd som ensom nordmann i Italia?

– Hvis jeg hadde hatt symptomer så ville jeg stoppet å trene med en gang og ta det med ro. Noen ganger der man blir småsyk i løpet av en sykkelsesong, så presser man seg videre. Nå er det andre regler som gjelder. Nå ville jeg lagt meg på sofaen med en gang, svarer Stake Laengen.

Spår kaos når sesongen starter igjen

Klassikersesongen, som skulle vært i gang for fullt nå, er en viktig periode del av året for en ryttertype som ham. Han har ingen tro på at Flandern Rundt eller Paris-Roubaix sykles i april.

– Kanskje de rittene flyttes til høsten, men det er ikke det jeg tenker mest på nå. Det kommer andre ritt, men det kommer til å gå lang tid før vi får syklet igjen. Tidligst i mai, tipper jeg.

– Har du et håp om å få sykle Tour de France hvis det blir noe av?

– Det får vi bare se. Nå som det ikke blir noe av giroen blir det plutselig veldig mange ryttere lagene kan velge blant. Så det kommer til å bli store omveltninger når sesongen først er igang igjen.

Stake Laengen er på utgående kontrakt, men er ikke bekymret for at han ikke får vist seg frem.

– Jeg har vært så mange år i laget at jeg egentlig ikke er så bekymret for fremtiden. Jeg var allerede igang med å snakke med laget om en forlengelse. Samtidig har jeg i bakhodet at dette kan gå utover økonomien, så dette kan smitte over til lagene, som er avhengig av sponsorer. Men ut fra det jeg har hørt, så har vi en stabil sponsor i ryggen gjennom UAE.