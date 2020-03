Stikker bikkja av? Da bør du skaffe deg en av disse

TV 2 hjelper deg har testet tre ulike GPS-enheter for hunder. Garmin Alpha 100 kommer med en egen håndholdt sporer. Yepzon og Tractive krever begge app og mobildekning for å fungere.

Det er sporingsenheter fra Garmin, Yepzon og Tractive som testes. Foto: Glenn Aaseby

Kirsti Ekstrøm, som har hele seks svarte flat coated retrivere, har vært med å teste. Det har også redningshunden Ludde, sammen med Stig Mebust og Anders Sten Nessem fra Norske Redningshunder.

Vil ikke koble til

Ekstrøm har aldri brukt en GPS til hund før og synes at det virker spennende å se hvor langt hundene hennes faktisk går.

I det hun skal ta hundene med på tur, støter hun på et lite problem. GPS-enheten fra Yepzon vil ikke koble til appen og vise riktig sporing.

– Jeg ikke hva jeg skal gjøre, jeg tror ikke jeg kommer meg noe videre, forteller Ekstrøm etter å ha prøvd å få alt til å fungere i en halvtime.

I en skog i nærheten av Ski får Stig Mebust og Anders Sten Nessem samme problem. Etter en og en halv time i telefonen med produsenten får de endelig tilgang via en link på mail, men det varer ikke lenge.

Yepzon fant ikke feil TV 2 hjelper deg brukte to ulike mobiltelefoner på to ulike steder og begge hadde problemer med å koble til med trackeren fra Yepzon. Da Stig Mebust og Anders Sten Nessem fra norske redningshunder ikke fikk til oppkoblingen, kontaktet vi produsenten. Etter en og en halv time i telefonen med produsenten får de endelig tilgang via en link på mail. Men etter bare fem minutter mistet trackeren forbindelsen. -Vår tekniske sjef fant ikke feil på trackeren da vi ble kontaktet, skriver Heidi Rantala, direktør i Yepzon til TV 2 hjelper deg. - Vi mener årsaken til problemet må være mobiltelefonen. Feilen kan være mislykket app-oppstart eller sammenkobling av enheten med appen, problemer med tilkobling til internett eller det mobile nettverket, skriver Heidi Rantala .

– Det er 5 minutter siden han lokaliserte sist. Nå står det frakoblet, opplyser Mebust.

Enheten fra Yepzon blir ikke med videre i testen, ettersom den har vansker med tilkobling.

Kult hvor nøyaktig den er

Ekstrøm tar med seg enhetene fra Garmin og Tractive på tur.

Hundene Six og Whisper tester enhetene på tur. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

Hundene slippes løs og løper gjennom både skog og mark. Hun får dem også til å gå pent ved siden at henne for å sjekke nøyaktigheten på sporingen og ved å gjennomføre jaktprøver hvor de må hente apporter i skogen.

– Nå beveger Six seg. Nå kommer han. Det var litt kult, for den er såpass nøyaktig at jeg så her at han kom mot meg igjen, opplyser Ekstrøm.

Hun opplever at Garmin er hakket raskere til å oppdatere seg enn Tractive. Ekstrøm sjekker også at enhetene fortsatt er på plass etter at hundene har fått løpe fritt gjennom kratt.

– Tractive sitter fint på, og båndet fra Garmin sitter også godt på. Det er bra, sier Ekstrøm.

Oppdaterer seg ganske likt

Redningshunden Ludde skal teste GPS-ene mens han trener. Han blir sendt ut for å finne reporteren vår som har gjemt seg i skogen. Mebust og Nessem følger nøye med på GPS-enhetene og ser at de oppdaterer seg ganske likt. Tractive opplyser at Ludde løper i ni km/timen.

– Nå har han gjort et funn. Skal vi løpe etter, sier Mebust ivrig til Ludde mens de løper for å hente reporteren vår.