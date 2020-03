Dette sier du til en som ikke tar korona på alvor

Torsdag den 12. mars iverksatte norske myndigheter de mest inngripende tiltakene som er innført i fredstid.

Skoler og barnehager er stengt, alle som kan bes om å bli værende hjemme fra jobb, og arrangementer med større folkemengder forbys.

Helsemyndighetene har også vært ute og bedt innstendig om at folk ikke drar på utenlandsreiser med mindre det er absolutt nødvendig, og har anbefalt folk om ikke å reise ut av sin hjemkommune, for eksempel for å dra på hytta.

Frykter for konsekvensene

På tross av drastiske tiltak er det flere som nå frykter at folk ikke forstår alvoret.

Lege Andreas Aas-Engestrøm sa mandag til TV 2 at han frykter at situasjonen i Norge skal bli like ille som i Italia, der de må prioritere hvilke pasienter som får livreddende hjelp.

– Alle må gå i seg selv. Vær så snill, dette er virkelig! Vi må unngå å havne der Italia er nå. Husk at Italia ikke er et u-land. De har et oppegående helsevesen i likhet med Norge, sa Aas-Engstrøm til TV 2.

Så lurer jeg, hva er riktig respons til meldinger, meninger og mennesker som dette? Hvordan kan man motarbeide slike holdninger og den mentaliteten? https://t.co/6fmExoX2fE pic.twitter.com/3yer8BeW1s — Kaveh Rashidi (@kaveh_rashidi) March 14, 2020

På sosiale medier er det mange som deler opplevelser med personer som bagatelliserer koronakrisen. En av dem som har delt sin opplevelse er lege og forfatter Kaveh Rashidi, som fikk en sint melding fra en leser etter å ha skrevet en kronikk. Leseren skriver at hysteriet rundt viruset er medieskapt, og sammenligner det nye koronaviruset med en vanlig influensa.

Fakta om korona i Norge Så langt er det bekreftet fem dødsfall i Norge som følge av viruset.

Koronasmitte overføres oftest gjennom dråpesmitte (hosting/nysing), men viruset antas å kunne overleve på flater fra noen timer til flere dager.

Inkubasjonstiden kan variere fra 0 til 14 dager.

Det finnes ingen vaksine mot covid-19-viruset.

Ifølge et FHI-scenario kan 2,2 millioner nordmenn bli smittet, mens mellom 730.000 og 780.000 vil bli syke. 22.000 kan trenge sykehusbehandling. I en ny risikovurdering anslår FHI at epidemitoppen vil komme mellom mai og oktober.

Onsdag 11. mars la Helsedirektoratet ned forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 500 deltakere. I Oslo er nå arrangementer med mer enn 50 deltakere forbudt.

Torsdag 12. mars ble de strengeste tiltakene i fredstid i Norge iverksatt for å bremse epidemien. Alle barnehager, skoler, kirker og andre institusjoner må holde stengt de neste to ukene.

Myndighetene ber folk holde seg hjemme ved mistanke om sykdom, være nøye med håndvask og holde avstand til hverandre.

Til TV 2 sier Rashidi at den beste måten å unngå at smitten sprer seg videre, er om man følger alle råd fra helsemyndighetene.

– Det viktigste er at folk skal høre på rådene fra Folkehelsa, sier Rashidi.

Det er også flere saker som har blitt omtalt i mediene der personer har brutt karantene, eller unnlatt å følge råd fra helsemyndighetene.

– Forferdelig

Smittevernekspert og epidemiolog Jörn Klein jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han sier at folk som bryter karantene eller ikke hører på myndighetenes råd om å unngå mest mulig menneskelig kontakt, potensielt er svært farlig.

– Det er forferdelig. Det er allerede sagt fra flere hold, men dette handler om å beskytte alle de som blir alvorlig syke, sier Klein.

SMITTEVERNEKSEPERT: Jörn Klein ved Universitet i Sørøst-Norge. Foto: USN

Han har fulgt utviklingen av viruset, og selv om sykdommen er så fersk at tallmaterialet er ufullstendig, ser man allerede noen tydelige, og svært bekymringsverdige tendenser.

– Hvis vi ser på mennesker over femti år, så starter risikoen for alvorlig sykdom å øke allerede der, sier Klein, og understreker at dette dreier seg om folk med helt vanlig og god helse.