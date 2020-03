Tror agenter og klubber kontakter spillere ulovlig under korona-oppholdet

Hva skjer dersom overgangsvinduet i Premier League åpner før sesongen er ferdigspilt? Kan klubber forsterke før de siste kampene i nedrykksstriden og i kampen om Champions League-plasser?

10. juni har engelske klubber lov til å kjøpe nye spillere. Det er langt fra sikkert at Premier League er ferdigspilt (om den blir det) innen da. TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller har liten tro på at Manchester United for eksempel kan kjøpe James Maddison og benytte ham i sesonginnspurten.

– Jeg synes det virker som å be om kaos. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg har en følelse av at det utsettes, sier Stamsø-Møller.

Han tror agenter, spillere og klubber jobber på høygir under korona-oppholdet.

– Nå har klubber, agenter og spillere virkelig tid til å finne ut av hva de skal og vil. Du kan være helt sikker på at det er mye virksomhet nå og mange tekstmeldinger som går rundt. Det kan være ekstra vanskelig for klubbene å få med seg hva som skjer - at klubber kontakter spillere uten lov, såkalt «tapping up». Det vil jeg tro er ganske mye enklere å få til nå som spillere sitter i karantene og isolasjon, sier Stamsø-Møller.

– Helt i det blå

Øyvind Alsaker mener den uoversiktlige situasjonen gjør det vanskeligere for klubbene.

– Hvis man skal spille i juli, august og september vil man få ganske mye glede av å hente en spiller når overgangsvinduet åpner. Men hvem vil selge slik situasjonen er nå? Alle har en sesong å fullføre. Det gjelder overalt. Man kan eventuelt skyve på datoene, men å stenge det helt vil medføre store konsekvenser for det som skal skje neste sesong. Da drar man med seg korona-problematikken inn i en ny sesong. Nå er det helt i det blå når sesongen blir avsluttet, men det høres ikke fornuftig ut å nekte spilleroverganger i sommer, sier han.

Han mener én av løsningene kan være at det åpnes opp for salg og kjøp, men at spillerne ikke kan spille for sin nye klubb før neste sesong.

– Ja, hvorfor ikke? At man får lov til å handle, men ikke anvende spillerne.

– Det er mulig vi får en scenario at vi får spillere som spiller mot sin neste arbeidsgiver og at det står om en Champions League-plass, legger Stamsø-Møller til.

Med tanke på at de fleste ligaer er utsatt, har ikke speidere mulighet til å se spillere live. I stedet må klubbene støtte seg på verktøyene InstatScout og Wyscout. Å signere spillere basert på video-materiale er et sjansespill, spesielt når det ligger hundrevis av millioner i potten.