Franskmenn har blitt beordret til å holde seg hjemme med mindre de har viktige ærender ute. I en tv-sendt tale mandag sa president Emmanuel Macron at landet nå er i krig med koronaviruset.

Fra før av var skoler, universiteter, teatre, kinoer, kafeer og butikker som ikke selger helt nødvendige varer beordret stengt. Det var ikke tilstrekkelig, fastslo presidenten.

Usynlig fiende

– Mens helsepersonell advarte om alvoret i situasjonen, så vi folk samle seg i parker, markeder, restauranter og barer som ikke respekterte ordren om å stenge, sa Macron.

– Vi er i krig. Vi kjemper verken mot en annen hær eller vår egen nasjon. Men fienden er her, usynlig, urørlig, og den vinner terreng, sa Macron.

Frankrike følger dermed etter Spania og Italia ved å stenge ned store deler av samfunnet fra tirsdag klokken 12. Samtidig innføres det omfattende kontroller langs landets grenser.

Ferske tall fra Frankrike viser at viruset har krevd 148 liv, mens mer enn 6000 er bekreftet smittet. De nye tiltakene som ble innført mandag, vil gjelde i minst to uker. Mer enn 100.000 politifolk settes inn for å sjekke at folk overholder reglene.

Milliardpakke

Regjeringen har samtidig lansert en gigantisk tiltakspakke for å hjelpe næringslivet gjennom krisen. Hele 45 milliarder euro settes av for å dempe virkningene av epidemien for bedrifter og arbeidstakere.

Summen tilsvarer over 500 milliarder kroner etter dagens kurs.

Samtidig varsler den franske finansministeren Bruno Le Maire at regjeringen venter en nedgang i det franske bruttonasjonalproduktet på 1 prosent i 2020 på grunn av utbruddet.