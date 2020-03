Utenfor dørene til akuttmottaket ved Haukeland Universitetssykehus setter personer i militære uniformer opp et gigantisk, avlangt telt.

– Vi gjør alt vi kan for å håndtere den pandemien vi står ovenfor. Vi ser i land vi kan sammenligne oss med, at dette kan øke raskt. Da trenger vi å sikre oss, sier sykehusdirektør Eivind Hansen til TV 2.

Fire er innlagt på Haukeland så langt med koronavirus, og sykehuset forventer en voldsom økning i syke pasienter. Fordi koronaviruset er svært smittsomt, skaper dette store utfordringer.

– Vi trenger å holde flest mulig utenfor sykehusets vegger først, for å forhindre at smitten kommer inn på sykehuset. Det er veldig viktig for oss at helsepersonell holder seg friske og i jobb, sier Hansen.

Syke skal sorteres i teltet

Teltsykehuset, som blir en forlengelse av akuttmottaket, er satt opp av personell fra Sjøforsvaret. På veggen utenfor sykehuset henger store plakater: «IKKE gå inn i akuttmottaket!»

SYKEHUS: Forsvaret har rigget et stort mottak for koronasyke pasienter utenfor Haukeland sykehus. Foto: Chris Ronald Hermansen

Når ambulansen kommer kjørende med personer med påvist smitte eller symptomer på koronavirus, skal pasientene sluses igjennom teltet for en sortering. Der skal det vurderes hvor syke pasientene er og hvilke behandling de trenger.

– Pasienter som eventuelt blir så kritisk syke at de ikke har tid til å svare på spørsmål i teltleiren, er det laget en egen inngang til, sier Marianne Reimers, overlege på sykehusets mottaksklinikk.

De får da gå inn en såkalt «rød» inngang, som går direkte inn i sykehuset og ikke via teltet.

Strøm av frivillige

Både i Oslo og Bergen er det søkt etter frivillige og personer med helsekompetanse for å håndtere det voldsomme trøkket som forventes i tiden fremover.

FORVENTER ØKT TRYKK: Sykehusdirektøren sier at Haukeland vil forberede seg på et økt trykk. Foto: Chris Ronald Hermansen/TV 2

– Responsen har vært veldig bra. Vi er veldig takknemlig for at folk responderer på dette og vil bidra, sier Hansen. Han understreker at det vil ta tid å gå igjennom alle henvendelsene og gi folk en tilbakemelding - så han ber publikum være tålmodig.

– Er sykehuset rustet for å håndtere denne situasjonen?

– Vi er så rustet så vi kan være på denne dagen. Vi gjør alt vi kan, sier Hansen til TV 2.