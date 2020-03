I dag skal det være både et videomøte med de ulike lands olympiske komiteer og toppmøte i IOC for å diskutere koronakrisen og hvordan den påvirker utsiktene til å få arrangert sommerlekene.

Mens det forventes at Uefa i dag vil gå inn for å utsette EM i fotball i juni og juli, har beskjeden fra IOC-president Thomas Bach vært at det for OL fortsatt er plan A som gjelder, nemlig at sommerlekene i Tokyo åpnes 24. juli.

En meningsmåling mandag viste at 70 prosent av japanerne nå ikke tror at OL kan gjennomføres i sommer.

IOC-medlem Dick Pound har tidligere sagt at IOC må bestemme seg innen mai om OL går av stabelen. Men dette støttes angivelig ikke av et flertall av IOC-medlemmene.

– Det var Dicks idé. Det er stadig fire måneder til OL og vi arbeider stadig ut fra at OL starter 24. juli, sier Australias IOC-medlem John Coates.

Selv om Bach ikke har villet vike fra OL-planen, innrømmer han at koronaviruset skaper «alvorlige problemer» for avviklingen av kvalifiseringsøvelsene. Til nå er det bare 55 prosent av de rundt 11.000 utøverne som skal delta som er kvalifisert, og i disse dager foregår det ingen kvalifiserende idrett av noe slag.

Blant annet er kvalifiseringsturneringen i håndball for kvinner i Montenegro, der Norge skulle delta i neste uke, utsatt på ubestemt tid. Det er heller ingen som tror at den samme turneringen for menn i Trondheim i april lar seg gjennomføre.

Dersom koronapandemien skulle ende med at OL må avlyses eller utsettes, er det ikke første gang. Også i 1940 skulle lekene vært arrangert i den japanske hovedstaden.

