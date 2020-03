Da sykkelrittet UAE Tour ble stoppet i slutten av februar på grunn av at det var oppdaget korona-smitte i feltet, ble rytterne satt i karantene på hotellet.

Etter to døgn i isolasjon, med lite info og stor usikkerhet, skjedde ting plutselig veldig raskt. Kl. 05.00 om natten sto det busser klare utenfor hotellet for å frakte lagene som hadde testet negativt på koronaviruset til flyplassen.

Hagen hadde imidlertid et stort problem: Han hadde fortsatt ikke fått svar på sin test der han sto og ventet i resepsjonen.

– Jeg var ganske stresset, sier han.

Dette forteller han i en rykende fersk videopodcast med TV 2s sykkelredaksjon - som du kan se i videovinduet over. I likhet med store deler av nasjonen har kanalens sykkelkommentatorer, Christian Paasche og Mads Kaggestad, hjemmekontor om dagen. Sammen med reporter Sindre J. Olsen snakker de med Hagen om de nervepirrende minuttene i Abu Dhabi.

Ti minutter før bussene skulle gå fikk han imidlertid klarsignal. Men problemene var ikke over. Det hadde da bredt seg en uhyggelig stemning blant lagene som ventet. Enkelte ryttere skal ikke ha følt seg trygg på at de ville komme seg ut av landet på grunn av den voksende koronafrykten. Flere skal i hui og hast ha kastet seg inn i taxier for å være sikre på å komme seg til flyplassen, i stedet for å ta bussene som var stilt til disposisjon for lagene.

– Vi prøvde også å hyre taxier, men det var ikke noen å oppdrive. Da tok vi sjansen på å hoppe i bussene, sier Carl Fredrik Hagen - som innrømmer at han opplevde situasjonen som spesiell.

Mens Lotto Soudal-rytteren var heldig og kom seg hjem, ble situasjonen en helt annen for den andre nordmannen som deltok i dette rittet, Sven Erik Bystrøm. UAE Team Emirates-rytteren ble holdt igjen i 14 dager etter at det ble oppdaget koronasmitte i laget. Også Bystrøm dukker opp i videopodden. De to rytterne forteller der om hverdagen som syklist når alle ritt er stoppet. Ikke aner de hva de trener til. Og ikke aner de når sesongen starter opp igjen. I tillegg spår de kaos når alt er tilbake i normalen igjen. Alexander Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, kommer også innom. Legen har travle dager på sykehuset i Stavanger, men kan også komme med en gladmelding oppi alt det alvorlige.

– Vi har utviklet et helt nytt treningskonsept som vi ikke kan si så mye om, annet enn at det er veldig, veldig spennende.