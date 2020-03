Derfor endrer Boris Johnson virus-taktikk

Mandag ettermiddag endret Storbritannias statsminister drastisk taktikk i kampen mot spredning av koronaviruset.

– Det er på tide at alle stanser ikke-nødvendig kontakt og ikke-nødvendige reiser, uttalte Johnson mandag.

The Guardian skriver at de nye karantenereglene og sosiale restriksjonene blant annet bygger på en forskningsrapport fra Imperial College.

Nye tiltak

Tidligere har rådene vært å holde seg hjemme i syv dager ved forkjølelse eller feber, men nå ber Johnson alle som kan, om å jobbe hjemmefra og holde seg unna puber og restauranter.

Han oppfordrer også alle som bor sammen med noen som har feber eller er forkjølet, om å gå i karantene i 14 dager for å hindre eventuell spredning av koronavirus.

Guardian skriver at tall på hvordan Italias virussituasjon påvirket det italienske helsevesenet, er noe av grunnen til at at Storbritannia nå strammer inn reglene.

Til tross for at det nå blir skjerpede omstendigheter, vil Storbritannia fortsatt holde skoler, universiteter og barnehager åpne.

260. 000 dødsfall

Guardian henviser til en ny forskningsrapport gjennomført av Imperial College i London. Den peker på at man bør fokusere på å bremse, og ikke nødvendigvis stoppe spredning, av koronaviruset. Dette har blant annet vært fokuset i Norge, for å unngå at man får et høyt antall smittede på en gang.

Rapporten har blant annet sett på de første grepene Storbritannia innførte for å bekjempe koronaviruset, og anslo at denne «planen» ville føre til 260. 000 dødsfall. Dette var imidlertid ikke kun dødsfall på grunn av viruset, men også på grunn av andre sykdommer som ikke ville blitt prioritert på grunn av viruset, skriver Guardian.

Forskerne bak rapporten har laget en modell som peker på fem konkrete tiltak som kan spille en avgjørende rolle i å hindre smitte av viruset:

Isolere folk som hoster og har feber i syv dager.

Sette familiene til mennesker med symptomer i karantene i 14 dager, så familiemedlemmene også får «tid» til å vise symptomer.

Sosial distanse, som innebærer å kutte ned på den dagligdagse kontakten man har hjemme, på skole og på jobb.

Sosial distanse for alle over 70 år, ved å be dem om å bli hjemme.

Å stenge alle skoler og universiteter.

Hemmelig notat

Ifølge et notat fra britiske helsemyndigheter vil koronavirusepidemien i Storbritannia vare til våren 2021 og fire av fem briter vil bli smittet. The Guardian siterte søndag kveld det som omtales som et hemmelig notat fra Public Health England (PHE) i en orientering til ansatte i de britiske helsemyndighetene.