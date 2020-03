I forbindelse med at fly blir kansellert, jobber Firda Seafood Group AS og andre i laksenæringen med alternativer for å få levert til markedene.

Finansavisen skriver at én løsning er få fylle lasterommene på tomme passasjerfly med laks og ørret.

– Det er selvfølgelig en kostnad som påløper, men samtidig ønsker markedet fisken. Vårt inntrykk er at kundene er villige til å akseptere en prisøkning, i hvert fall hvis vi deler på merkostnaden ved å fly, sier gründer og konsernsjef Ola Braanaas i Firda Seafood til avisen.

Firda Seafood omsatte for rundt én milliard kroner i fjor. Rundt 10–20 prosent av det ble fraktet ut av Norge med fly.

Direktør Martin Langaas for flyfrakt i Avinor sier til Finansavisen at etterspørselen etter rene fraktfly globalt har skutt i været de siste dagene.

– Det har vært en enorm økning. Problemet for sjømateksportørene er at prisene de har vært vant til å betale står i fare for å ryke. Det er så mange som er villige til å betale mer for flyfrakten enn hva de norske sjømateksportørene er, sier han.

Langaas sier han er kjent med at flere flyselskaper vurderer å fly tomme passasjerfly bare for å få varer av gårde. Frakten kan imidlertid måtte koste tre ganger av det som er normalt.

(©NTB)