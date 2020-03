Jennifer (43) er blant de frivillige: – En fantastisk mulighet til å gjøre noe

På en pressekonferanse i Det hvite hus mandag bekreftet direktør ved instituttet for infekjsonssykdommer, Anthony Fauci, at den første injeksjonen av en mulig vaksine ble tatt samme dag.

– Og det skjer etter 65 dager, som jeg tror er en rekord, uttalte Fauci.

Testingen skjer i Seattle, der forskere satte den første sprøyten med vaksine på en prøveperson mandag. The National Institutes of Health (NHI) finansierer testen, som skal finne sted ved Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.

NBC News skriver at en driftsleder ved et lite teknologifirma var den første til å få injeksjonen. Utenfor ventet ytterligere tre av totalt 45 frivillige som skal få to doser med en måneds mellomrom.

– Vi føler oss så hjelpesløse alle sammen. Dette er en fantastisk mulighet for meg til å gjøre noe, sier 43 år gamle Jennifer Haller mens hun ventet på tur.

De frivillige risikerer ikke å bli syke av vaksinen, da den ikke inneholder selve viruset.

Testen ved Kaiser Permanente Washington Health Research Institute er den første av flere i tiden som kommer. Rundt 35 selskaper og institusjoner kjemper om å lage en vaksine mot viruset, skriver The Guardian. Flere selskaper har begynt forsøk på dyr.

Vil ta tolv til 18 måneder

Selv om de forsøkene er i gang er det fortsatt langt fram til en masseprodusert vaksine. Det kreves en rekke studier for å komme fram til en trygg og fungerende vaksine.

Fauci anslår at det fortsatt vil ta tolv til 18 måneder før en vaksine er tilgjengelig for allmennheten.

Dr. Lisa Jackson er leder for eksperimentet ved Kaiser Permanente, og forteller at de har jobbet døgnet rundt siden de ble klar over viruset.

– Vi er team koronavirus nå. Alle vil gjøre det de kan i denne krisen.

Selv om mandagens teststart var et stort steg fram, beskriver Jackson stemningen i teamet som «dempet».

– Likevel, det å gå fra å ikke vite at viruset fantes til å ha noen som helst vaksine klar til testing på omtrent to måneder har aldri skjedd før, forteller Jackson til AP.

– Vet ikke om det er trygt

Noen av testens nøye utvalgte, friske, frivillige i alderen 18 til 55 vil få høyere doser enn resten for å se hvor sterk immunisering vil være. De vil også se etter bivirkninger og ta blodprøver for å se hva vaksinen gjør med immunforsvaret.

– Vi vet ikke om vaksinen vil føre til immunisering eller om den vil være trygg. Det er derfor vi gjør en test, sier Jackson.