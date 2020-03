I Italia er over 2000 døde som følge av korona-viruset, men tallet stiger stadig.

Legen Andreas Aass-Engstrøm har nå en innstendig bønn til alle nordmenn: At vi ikke må komme i samme situasjon.

Hans største frykt er at han og kollegene på sykehuset i Vestfold må prioritere hvem som kan få hjelp og ikke.

– Jeg er redd vi skal havne i en prioriteringssituasjon slik vi har sett enkelte steder i Nord-Italia. Redd for at andre grupper får dårligere behandling, og redd for at folk ikke forstår alvoret av det, sier Aass-Engstrøm, som er lege ved medisinsk avdeling.

På seminar over nettet med leger over hele Europa har han fulgt med på situasjonen.

I det italienske helsevesenet sier leger at de har blitt nødt til å prioritere hvem som skal få hjelp.

– Folk forstår ikke faren. Tro meg, dette er en ting man ikke kan se for seg. Men jeg vil si: vi står sammen, og vi skal bekjempe dette forbannede viruset, sier sykepleier Daniela Confalonieri fra Milano.

Forstod det ikke selv

For Aass-Engstrøm tok det også tid før han forstod alvoret. Men nå håper han flere forstår, og er engstelig når han ser på sosiale medier og i nyhetene at folk samles selv om myndighetene ber oss holde avstand.

Det førte til at han lørdag kveld skrev et innlegg på Facebook. Han er redd vi skal få «italienske tilstander».

– Alle må gå i seg selv. Vær så snill, dette er virkelig! Vi må unngå å havne der Italia er nå. Husk at Italia ikke er et u-land. De har et oppegående helsevesen i likhet med Norge, sier han til TV 2.

Gjelder ikke bare helsepersonell

Han påpeker at det ikke hjelper at bare helsepersonell har ekstra tiltak. Om ikke alle bidrar vil det også ramme de som jobber i helsesektoren.

– Så skal vi forhindre det må vi stå på, og det er et felles solidaritetprosjekt. Ikke bare vi som jobber på sykehuset. Det er først og fremst folk, som deg og meg, som må følge myndighetenes råd og holde seg inne. Det er snakk om noen uker, og det klarer vi.

Han tror ikke det å snakke om verste tenkelige utfall fører til mer frykt.

– Det er veldig viktig å snakke om fordi vi vil unngå disse situasjonene, vi vil unngå å komme dit. Og det kan vi bare om vi tar grep nå.