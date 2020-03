Under pressekonferansen ber han den amerikanske befolkningen om å unngå folkemengder med mer enn ti personer de neste 15 dagene.

Han ber også amerikanere om å unngå å dra på skolen, eller besøke barer, restauranter og mathaller.

– Det er viktig å forstå at unge og friske mennesker enkelt kan spre viruset og utsette andre for fare. Vi er spesielt bekymret for våre eldre innbyggere, sier Trump.

Tror spredningen vil gi seg

Presidenten anslår at spredningen av viruset vil gi seg i løpet av sommeren.

– Vi får se hva som skjer, men det kan gå over i juli, august eller senere, sier han.

Fredag gjennomførte USAs president selv en test for koronaviruset. Den kom tilbake negativt lørdag, ifølge presidentens lege.

– Vi har vært aggressive

Trump har fått kritikk for å ikke innføre tiltak tidligere, samt å uttale at USA har situasjonen under kontroll.



Natt til lørdag vedtok derimot Representantenes Hus en krisepakke for å bekjempe viruset. Pakken inkluderer gratis virustesting og sykelønn, og Trump var tydelig på at han stiller seg bak krisepakken.

Under pressekonferansen fikk han spørsmål om tiltakene var for milde.

– Vi har vært aggressive. Vi var tidlig ute med innreiseforbud fra Europa og Kina. Vi kommer med sterke forslag, og folk holder seg i stor grad hjemme, svarte Trump.