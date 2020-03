Det melder Sola HK i en pressemelding.

36 år gamle Steffen Stegavik har selv en lang og innholdsrik håndballkarriere bak seg. Han har spilt 42 landskamper for Norge og vunnet en haug med klubbtitler opp gjennom årene. I løpet av sin lange og innholdsrike karriere har Stegavik spilt for klubber som Heimdal, Elverum, Drammen, Kolstad og HCM Minaur Baia Mare. Siden 2016 har han spilt i Nærbø håndballklubb.

Stegavik er gift med et annet profilert håndballnavn i Camilla Herrem, som spiller for Sola HK.

Herrems kontrakt med Sola går ut etter denne sesongen, men ifølge Stavanger Aftenblad vil håndballprofilen trolig forlenge.

– Trenerjobben i Sola er en spennende utfordring som jeg ser frem imot. Men jeg kommer inn med en ydmyk innstilling til dette arbeidet. Det viktigste for meg er at vi som lag fungerer som en enhet, så da er det naturlig for meg å ha en tett dialog med spillerne hele tiden, så de skal også få være med å sette sitt preg på laget og at vi alle får ett eierforhold til det vi driver med, sier Steffen Stegavik i en pressemelding.

Han er trygg på at det skal gå bra å være trener for konen.

– Så klart har vi hatt en dialog rundt hvordan det vil bli hvis det skulle skje. Men vi er begge profesjonelle og har respekt for det vi driver med. Så det tror jeg skal gå veldig bra, sier Stegavik til Aftenbladet.

Selv er Herrem stolt på ektemannens vegne.

– Ord kan ikke beskrive hvor stolt jeg er av deg, Steffen Stegavik. Alt du har fått til i karrieren din er helt rått. I tillegg har du spilt fotball i 2. divisjon, vunnet 71 grader Nord, er verdens beste pappa til Theo og Lykke, du er verdens beste ektemann. Nå er skoene lagt på hyllen, men du skal fortsatt stå på banen, men nå som hovedtrener for Sola HK. Dette, som alt annet du gjør, kommer til å gå kjempebra. Jeg er i hvert fall stolt her hjemme, skriver Camilla Herrem på sin Instagram-konto etter at mannen fikk trenerjobben for klubben hennes.

Sola er glad for å få Stegavik på plass som ny hovedtrener.

– For klubben er det viktig at en ny hovedtrener passer inn i Sola HK, og er en trener som identifiserer seg med våre verdier og målsettinger. Vi har vært opptatt av å få på plass en trener som ønsker å være med å utvikle Sola HK og spillerne, og som evner å jobbe sammen med spillerne i et team, skriver Sola HK i en pressemelding.