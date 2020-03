FHI presiserer karantene-rådene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er ute av karantene, og holdt mandag kveld en pressekonferanse om koronsituasjonen.

Med seg hadde han også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Se hele pressekonferansen øverst i saken.

– Jeg vil takke alle som sitter i karantene. Dere gjør en viktig jobb for å hindre spredningen. Vi er fem millioner personer som nå jobber sammen, sier Høie.

Høie takker også alle de som jobber i helsevesenet, og hyttefolket som har reist hjem fra hytta.

– Men det skjer ting jeg ikke liker. Det er skape kanter og skarp kritikk der ute. Så jeg vil oppfordre til å være litt raus, og være litt rundere i kantene, sier han.

Legemiddellagrene

Høie sier også at hamstringen har ført til mangel på flere legemidler i landet.

– Dette er legemidler vi egentlig hadde nok av, men som nå er utsolgt fordi folk har hamstret, sier han.

Myndighetene og de tre store legemiddelgrossistene i Norge har inngått en avtale om å utvide beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

Grossistene begynte mandag arbeidet med å bygge opp lagrene med legemidler som er viktige å ha på lager i håndteringen av virusutbruddet, som flere typer antibiotika, paracetamol, insulin, hjerte- og blodtrykksmedisin.

Få testet

Tidligere mandag opplyste Folkehelseinstituttet at 1169 personer i Norge er smittet av viruset. 359 av de smittede er smittet i Norge.

Over 18.000 personer er testet for koronavirus her i landet.

– Antallet som er smittet i Norge øker stadig. Det er som vi har forventet. Og vi vil se flere sykehusinnleggelser og flere syke i dagene og ukene som kommer, dessverre, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Vold sier hun forstår det er frustrerende at ikke alle mistenkte koronatilfeller lenger testes.

– Hovedfokus og formål for oss nå er å beskytte de sårbare gruppene, det er derfor vi først og fremst tester de som tilhører sårbare grupper og helsepersonell, sier hun.

Hun sier også at de jobber med å få på plass en overvåkning av koronatilfeller i Norge.

FHI: Slik oppfører du deg i karantene Skal ikke gå på skole eller jobb.



Dere som bor sammen kan omgås normalt.



Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.



Skal ikke ta offentlig transport.



Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.



Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.



Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre



Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig

Vold sier de har mottatt en rekke spørsmål rundt karantene, og derfor har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet oppdatert sine retningslinjer for karantene.

– Mange har spurt om hvorvidt man kan gå på butikken. I utgangspunktet skal man ikke oppsøke offentlige steder når man er i karantene, men om det er helt nødvendig kan man ta en tur på butikken eller apoteket, bare hold god avstand til folk, sier Vold.