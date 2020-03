Tiltaket ligner på det både Italia og Spania har satt igang, en total «lockdown», men presidenten brukte ikke det ordet. Kommentatorer i franske medier tolker imidlertid tiltaket som en nedstengning av landet. Macron offentliggjorde samtidig at EU stenger grensene, et forslag EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen lanserte tidligere mandag. Det betyr at alle Schengen-landene,også Norge vil stoppe reisende, som kommer utenfra EU. Også Tyskland strammer inn tiltakene for å unngå smitte.

– Vi har sett at mange ikke har respektert tiltakene om er satt igang, sa presidenten, og la til at dette gjøres for å hindre spredning av smitten.

Fra tirsdag klokken 12 og to uker fremover må franskemenn begrense reisevirksomheten sin. Bedrifter må legge til rette for at folk skal jobbe hjemmefra. Fire ganger i løpet av talen sin gjentok presidenten at landet var i krig. For å lette det økonomiske trykket skal franskmenn slippe å betale kommunale avgifter, for vann og gass i en periode. Etter Italia og Spania er Frankrike det tyngst rammede landet av koronaviruset i Europa. Med 127 døde og over 3000 smittede.

Også Tyskland strammer til tiltakene mot koronasmitte. Forbundskansler Angela Merkel fortalte journalister mandag kveld at Tyskland stenger alle ikke-nødvendige butikker. Det betyr at matbutikker, apotek, postkontor og banker kan være åpne. I tillegg blir det ikke lov å dra på reiser innenlands eller utenlands som ikke er strengt nødvendige. Alle turistreiser stanses, og reiser med overnatting blir kun tillatt i jobbsammenheng.