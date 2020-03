Tirsdag avgjøres skjebnen til fotball-EM – disse fire alternativene skal diskueres

Premier Leage, Serie A, La Liga og flere andre store fotballigaer er stoppet med umiddelbar virkning. Det samme er skjedd med prestisjeturneringen Champions League og Europaligaen.

I Norge er seriestarten foreløpig utsatt til mai, og Norges playoffkamp mot Serbia er helt i det blå.

Nå venter en hel fotball-verden i spenning på hva som vil skje med sommerens EM-sluttspill.

Tirsdag formiddag møtes Det Europeiske fotballforbundet (UEFA) for å ta en avgjørelse.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT er det først og fremst fire ulike alternativ som skal diskuteres.

EM spilles som planlagt, med start 12. juni og tolv ulike land:

Dette alternativet skal være veldig usannsynlig, først og fremst fordi flere nasjoner inntil videre ikke har kontroll over koronaviruset, og det er ventet at det vil spre seg stort i andre land i ukene og månedene fremover – ikke minst i Storbritannia, som hittil ikke har innført like strenge tiltak for å hindre spredning som resten av Europa. Flere nasjoner, deriblant Italia og Norge, har dessuten krevd at EM må flyttes.

En annen faktor som gjør dette alternativet til mer eller mindre helt uaktuelt, er at de store ligaene som nå er stoppet, håper på å kunne fullføre sine nasjonale ligaer i sommer. De skal samlet ha krevd at om den vedvarende spredningen av koronaviruset gir seg, så må første prioritet å ferdigspille de store ligaene i Europa i juni fremfor å avvikle EM som planlagt.

EM spilles som planlagt, med start 12. juni, men foran tomme tribuner:

Dette alternativet skal være like usannsynlig som det overnevnte alternativet, ifølge TT. Å stenge tribunene vil dessuten gi UEFA en enorm økonomisk smell. UEFA skal ha fundert å flytte EM til nasjoner der koronaviruset ikke har spredd seg like mye. Men ifølge eksperter er det bare snakk om tid før koronaviruset har spredd seg til de aller fleste land i Europa. Dermed ser det også helt uaktuelt ut.

EM avvikles senere i år, til høsten eller rundt juletider:

Dette er forslaget UEFA håper skal være mer realistisk å kunne gjennomføre, ettersom det er det enkleste for alle parter. Dersom de ulike nasjonene maktet å stoppe den vedvarende spredningen av koronaviruset, håper UEFA at det skal være mulig å gjennomføre EM i for eksempel desember. På det tidspunktet vil de fleste ligaene som nå er stoppet være ferdigspilt, og playoffkampene – inkludert Norges kamp mot Serbia – vil kunne bli spilt i god tid før EM starter på en allerede fastsatt dato for internasjonale kamper.