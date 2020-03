Dette er Norges største fergerederi for utenlandske ferger. Ansatte er urolige og frustrerte, forteller hovedtillitsvalgt Erina Bryn Kjær til Fri Fagbevegelse.

– De fleste går rett fra skipet og hjem i karantene i 14 dager. Mange er bekymret for egen økonomi, sier hun.

De ansatte risikerer å gå ned nesten 50 prosent i inntekt når de går over på dagpenger på grunn av spesielle ordninger for feriepenger for ansatte til sjøs.

Innstillingene gjelder persontrafikk, men Color Line vil opprettholde cargo-seilas ved at frakteskipet Color Carrier vil gå mellom Oslo og Kiel som normalt. SuperSpeed2, som til vanlig går mellom Larvik og Hirtshals vil også gå, men kun som godstrafikk.

(©NTB)