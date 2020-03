De syv smittede har testet positivt på Haukeland sykehus sin egen prøvetagning. Hittil har 255 ansatte blitt testet.

– Tallet på ansatte i karantene, som er syke, eller borte fra jobb på grunn av koronaviruset, utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset, uttaler administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssykehus i pressemeldingen.

– Stor utfordring

Mandag er 371 av 12.800 ansatte ved sykehuset i karantene. Totalt er det 447 ansatte som ikke kan stille på jobb på grunn av koronaviruset.

– Dette utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp, sier Hansen.

– Vi er nå i ferd med å øke tilbudet om prøvetaking av ansatte. Vi har også, etter avtale med Bergen kommune, anledning til å sende ansatte til Bergen legevakt for å få tatt prøve.

Han opplyser om at ansatte som har hatt nærkontakt med de som har fått påvist smitte er informert og satt i karantene.

– Unntak av karantenereglene

I pressemeldingen opplyser sykehuset at de har mulighet til å gjøre unntak av karantenereglene for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde et forsvarlig helsetilbud og ha tilstrekkelig personell på jobb.

– Her er vi i en situasjon der hensynet til smittevern og hensynet til kritiske deler av sykehusdrifta vår må vurderes opp mot hverandre, og dette er en krevende avgjørelse, sier Hansen.

– Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp og sikre liv og helse må i helt spesielle tilfeller gå foran karantenereglene. Alternativet er å ikke kunne yte pasientene den helsehjelpen de trenger.