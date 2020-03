Statsminister Erna Solberg (H) samlet mandag regjeringen til konferanse om neste års statsbudsjett. Samtidig har drastiske tiltak for å hindre spredning av koronaviruset lammet norsk økonomi.

De fleste papirene laget for neste års budsjett er lagt vekk, og regjeringens budsjettkonferanse handler mest om koronakrisen, sier statsminister Erna Solberg.

– De fleste papirene som er laget for neste års budsjett kunne vi egentlig lagt vekk da vi kom hit. Rett og slett fordi de makroøkonomiske utsiktene har forandret seg på utrolig kort tid. Hovedtyngden av konferansen vil brukes til å diskutere den nåværende situasjonen, sier Erna Solberg.

Hun sier Norge neppe har vært i en liknende krise og varslet at regjeringen vil ha en ny konferanse før sommeren.

– Det har neppe vært noen krise som treffer alle sektorer i samfunnet slik som denne krisen. Oljeprisfallet var krevende for deler av landet, for Vestlandet, Sørlandet og områder med sterk olje- og gassaktivitet. Finanskrisen var en krise spesielt for bankene, men da man skjønte norske banker var robuste etter de tøffe kravene man hadde hatt før, var ringvirkningene i økonomien mindre enn de vi ser nå, sier Solberg.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) åpner for å bruke mer penger enn handlingsregelen i utgangspunktet tillater for å håndtere koronakrisen.

BRUKE PENGER: Jan Tore Sanner på regjeringens budsjettkonferanse. Foto: Ørn E. Borgen

– Poenget med handlingsregelen er at vi skal kunne bruke litt mer når det er behov for det, og så må vi holde igjen i gode tider, sa finansministeren under en pressekonferanse i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen mandag kveld.

Han viser til gode resultater som følge av økt oljepengebruk da oljeprisen falt.

– Nå når vi ser at mange permitteres, at bedrifter kan gå konkurs, så er det rom for å bruke noe mer, men da må vi huske på det i gode tider, at da må vi også holde igjen, sa Sanner.