Johansen sier situasjonen er presset og at den vil fortsette å være det fremover.

– Kapasiteten er presset i helsevesenet vårt, og vi er veldig glad for alle som ønsker å bidra. Nå vil jeg oppfordre alle Oslos innbyggere med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede er i aktiv tjeneste, om å melde seg til innsats, sier byrådslederen (Ap) til TV 2.

Han viser til Oslo kommunes nye registreringsløsning.

– Det er mange i Oslo som er utdannet som helsepersonell, men som i dag ikke jobber i helsevesenet vårt, og det er disse vi nå søker, sier Johansen.

– Hvor mange trenger dere?

– Å, det er mange. Jeg oppfordrer dere til å registrere dere. Vær så snill, sier Johansen.

Foreløpig søker Oslo kommunene personer som har utdanning innen helsefag (minimum fagbrev) eller er under utdanning innen helsefag.

– Helt uvirkelig

Oslo sentrum er langt mer folketomt enn det pleier. Raymond Johansen beskriver situasjonen som uvirkelig.

– Det har vært helt uvirkelig det som har skjedd. Jeg tror nesten jeg er med i en film som skal beskrive noe som ikke vil skje, så har det skjedd. Vi har helt absurde samtaler om teamer jeg aldri trodde jeg skulle være en del av: stenge barnehager, stenge skoler, stenge ned idretten, kulturlivet, så det er en veldig spesiell situasjon. Men jeg er utrolig imponert over Oslo-folk.

Stenger gjenbruksstasjoner

I tillegg opplyser byrådslederen til TV 2 at Oslo kommune stenger alle gjenbruksstasjoner og det ikke er noen plan for permittering av ansatte i Oslo kommune.

Gjenbruksstasjonene i Oslo kommune stenges fra og med onsdag. Stengingen varer i utgangspunktet ut uke 13. Dette er et forebyggende tiltak for å hindre smittespredning mellom ansatte og kunder.

– Jeg skjønner at det kan være fristende å rydde i boder og garasjer når man likevel er hjemme, men det er for mange som møter opp på gjenbruksstasjonene våre nå, og derfor må vi ta disse grepene. Vi ber om forståelse for at smittevernhensynet går foran, sier Raymond Johansen.