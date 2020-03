2020 er godt i gang. Vi har allerede fått servert en rekke grombiler – og flere skal det bli.

Også bilbransjen merker naturligvis koronaviruset akkurat nå. Men selv om produksjonen har stoppet ved flere fabrikker, er målsetningen å holde planen i forhold til lansering av nye modeller.

Nå har vi i Broom plukket ut fem grombiler vi kan glede oss litt ekstra til i år. Vi snakker alt fra Ferraris første ladbare hybrid – til tidenes kraftigste Porsche. Vi begynner med sistnevnte:

1) Porsche 911 Turbo S

Porsche drar skikkelig til på nye 911 Turbo S – som blir å se på veiene til sommeren. Dette blir kraftigste og raskeste 911 Turbo S noensinne, samtidig som karakteren og identiteten er ivaretatt – akkurat slik vi elsker Porsche.

Nykommeren beholder boxermotoren på 3,8 liter. Men nå er effekten skrudd opp til spinnville 650 hestekrefter. Det er 70 gamp opp fra utgående modell! Dreiemomentet løftes også til 800 Nm.

Med launch control klarer nye Turbo S 0-100 km/t på bare 2,7 sekunder (0,2 raskere enn forgjengeren). Her kan vi også legge til at Porsche, i motsetning til en del andre, er konservative med sine 0-100-tall. Vi blir derfor ikke overrasket om noen klarer å presse tiden enda litt til.

Alle kreftene serveres via en åttetrinns PDK-automatgirkasse som er laget eksklusivt for Turbo-modellene. Pris i Norge er ikke kjent, men du må være forberedt å minst 2,5 millioner kroner for en Turbo – og noen hundre tusen kroner til på Turbo S.

Les mer om nye 911 Turbo S her

2) Aston Martin DBX

For første gang i Aston Martins 106 år lange historie, har de laget SUV. Dette blir en ekstremt viktig modell for selskapet, som spår at bilen blir deres desiderte bestselger i 2021 – med over 10.000 solgte eksemplarer.

De første bilene kommer til sommeren, og Broom vet at flere nordmenn allerede har sikret seg et eksemplar.

Foruten fokus på design og kjøreegenskaper, skal DBX naturligvis levere en brutal kraftpakke. Under panseret på kommende DBX finner vi en motor levert av Mercedes-AMG. Aston Martin har modifisert den noe, for å sikre sitt eget særpreg og karakter. Uansett, V8-eren på 4 liter yter brutale 550 hk og 700 Nm. 0-100 km/t er i mål på 4,5 sekunder, mens toppfarten oppnås på 292 km/t.

På sikt ventes det også at DBX kommer i en ladbar variant, men i første omgang er det altså ren V8-er som gjelder.

DBX blir en uhyre viktig bil for Aston Martin

3) Lotus Evija

Lotus presser grensene med elbilen Evija. Bilen omtales som den kraftigste produksjonsbilen i verden – intet mindre...

Superbilen er utstyrt med fire elmotorer på 500 hk hver. Samlet effekt er altså 2.000 hestekrefter og 1.700 Nm.

0-300 km/t skal gå unna på under ni sekunder. Det er astronomisk fort. Til sammenligning bruker hyperbilen Bugatti Chiron over 13 sekunder på samme øvelse. 0-100 km/t er oppgitt til under tre sekunder, mens toppfarten skal overstige 320 km/t.

Det skal kun bygges 130 eksemplarer av Evija. Og som du allerede har skjønt blir dette svært kostbare saker. Startprisen i England er 1,7 millioner pund før avgifter. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 18 millioner norske kroner.

Mange kunder har allerede reservert bilen, og dersom det skulle friste, må du bla opp 2,7 millioner kroner – kun for reservasjonen.

Lotus Evija: Spinnvill ny elbil – blir en av verdens raskeste

4) Mercedes-AMG GT 73

Det har allerede vært snakk om en god stund: At Mercedes skal toppe dagens raskeste, gateregisterte modell; AMG GT 63 S. Nå er det også bekreftet. I løpet av året, trolig allerede i sommer, får vi se et nytt flaggskip fra Affalterbach.

AMG GT 73 er navnet på nykommeren, som blir tidenes raskeste Mercedes-modell. Bilen bygger på dagens GT 63 S. Det innebærer blant annet at den beholder AMGs V8-er på 4 liter. I GT 73 får den i tillegg elektrisk drahjelp, og samlet effekt skal overstige 800 hk!

Nye GT 73 vil gå rett i strupen på for eksempel Porsche Panamera Turbo S E-hybrid, men den skal bli raskere. 0-100 km/t ventes å lande på under 3 sekunder. Det er ikke annet enn imponerende fort i en familiebil på godt over to tonn.

Vi kan forresten legge til at AMG skal lansere enda et flaggskip i løpet av året, nemlig AMG GT R Black Series. Mer om den kommer vi tilbake til her på Broom.

AMG GT 73 avslørt: Dette blir historiens raskeste

(Illustrasjonsbilder AMG GT 53)

5) Ferrari SP90 Stradale

Når Ferrari først bestemmer seg for å lansere sin første ladbare hybrid, er det ikke snakk om noen praktisk bil eller SUV. Den ladbare nykommeren SP90 Stradale har heller ikke som mål å være direkte miljøvennlig.

Tvert imot handler det om å utnytte den elektriske boosten for å lage en raskest mulig bil. Hjertet i modellen er Ferrari sin prisvinnende «F154» V8-motor med doble turboer. I SP90 Stradale yter den rekordsterke 780 hk. Med tre elmotorer på til sammen 220 hk, blir samlet effekt 1.000.

Bilens grunnleggende struktur er en nyutviklet kombinasjon av karbonfiber og aluminium. To lette materialer som bidrar til å holde vekten nede på 1.570 kg.

Karosseriet er utviklet med aktiv aerodynamikk, som åpner og lukker luftstrømmen under bakspoileren, slik at den fungerer i henhold til de samme prinsippene som DRS-systemene i F1. Ved kjøring 250 km/t i en F90 Stradale, genererer systemet 390 kilo marktrykk.

Det er med andre ord liten tvil om at dette er en ekte superbil, ladeledning og batterier til tross. Ferrari lover at 0-100 km/t er i mål på 2,5 sekunder. 200 km/t tar 6,7 sekunder – og først ved 340 km/t når F90 Stradale sin toppfart.

Mer info om Ferrari SP90 Stradale finner du her

