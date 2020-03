Justisministeren ber Politidirektoratet ansette 300 til 400 ekstra politifolk

Som følge av at Justis- og beredskapsdepartementet er lederdepartement i håndteringen av koronasituasjonen, vil justis- og beredskapsminister Monica Mæland holde daglige pressekonferanser.

Mæland åpnet pressekonferansen ved å berømme alle som nå hjelper naboer, bekjente og fremmede over hele Norge.

– Det er veldig bra, dette er den norske dugnadsånden. Fortsett med det, vær en god omsorgsperson, venn, partner og tilgjengelig nabo, sier Mæland.

Hun berømmet også kommunene som har iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smittespredning, men minnet om at det er viktig at tiltakene ikke hindrer de personene som må reise over kommunegrenser for å gjøre jobben sin.



Mæland er selv i karantene fram til onsdag, og holder derfor digital pressekonferanse. Sendingen går fra Hurdal, der Mæland deltar på regjeringens budsjettkonferanse.

Søndag uttalte Mæland at den aller viktigste jobben hele Norges befolkning nå gjør, er å begrense smitte.

Ekstra politifolk

Justisminister Monica Mæland (H) ber Politidirektoratet om å ansette 300–400 ekstra politifolk for å styrke bemanningen i tilknytning til koronautbruddet.

Det er nødvendig fordi mange er syke eller sitter i karantene, samtidig som samfunnet er avhengig av at det gjøres en ekstra innsats, redegjorde hun for under pressekonferansen.

– Vi befinner oss nå i en situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøver. Det gjelder også politiet. Flere ansatte i politiet er nå i karantene, samtidig som etaten må håndtere svært viktige oppgaver, sier Mæland.

Hun ga derfor politidirektøren beskjed om å starte arbeidet med å ansette ferdigutdannede politifolk. De vil bli ansatt i en periode på seks måneder, med mulighet til å utvide dette til tolv måneder ved behov. Det vil også kunne bli ansatt flere dersom denne runden ikke er nok.

Strengere regler tirsdag

Tidligere mandag ble det innført nye regler for bortvisning. Mæland sier grensen til Norge nå i praksis er stengt for mennesker.

– Nordmenn, EØS-borgere og deres familier som bor i Norge får reise hjem. Det er godt samarbeid med flyselskap for å få dette til, og utlendinger som bor og jobber i Norge skal fortsatt få komme hit, sier Mæland mandag.

Hun informerer også om at enda strengere regler vil tre i kraft tirsdag. Hvis man reiser til Norge fra Sverige eller Finland, vil man måtte være i 14 dagers karantene. Unntaket er om man bor eller jobber på grensen.