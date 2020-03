Den vedvarende smitten av koronaviruset har nådd Norge, og norske myndigheter har innført en rekke regler i et forsøk på å hindre at eldre og personer i risikogruppen pådrar seg koronaviruset.

En av dem som frykter for sine nærmeste i den krisen Norge nå er rammet av, er Stavanger Oilers-profilen Tommy Kristiansen.

For fem år siden pådro et nært familiemedlem av Kristiansen seg svineinfluensa, og ble alvorlig syk. Personen ble innlagt på sykehus, men ble til slutt friskmeldt.

Han vil gjøre alt han kan for at personer både i sin nære omgangskrets og andre mennesker unngår å bli smittet av koronaviruset.

– Jeg er ekstremt redd og følger derfor retningslinjene ekstremt nøye, slår han fast overfor TV 2.

Han støtter fullt ut de strenge reglene og retningslinjene de norske myndighetene har innført for å hindre den vedvarende spredningen av koronaviruset. Skoler og barnehager er som kjent stengt, store arrangementer, konserter og idrett er avlyst, og i tillegg er økt grensekontroll innført for å hindre at flere tar med seg smitten inn i landet – for å nevne noen av de omfattende tiltakene.

Foreløpig er rundt 1200 smittet i Norge, men mørketallene er høye.

– Det er klart med tanke på den situasjonen vi er i nå så blir en selv ekstra redd. Derfor håper jeg ikke andre havner i den båten vi var vi. Vi har ikke råd til å miste noen. Selv om smitten ikke berører deg, så kan du gi smitten til noen som absolutt ikke skal ha det, mener Kristiansen, og kommer med en klar oppfordring til sine medmennesker:

– Jeg unner ingen at de skal bli berørt av det vi opplevde, så vær så snill og hold deg til karantene og lignende hvis du er satt til det. Folk trenger ikke å reise til Svinesund for å handle snus. Vær så snill, hold dere hjemme, lyder oppfordringen fra Tommy Kristiansen.

Han kommer med en kraftig advarsel til de som måtte finne på å bryte reglene.

– Nå må vi stå sammen og gjøre det vi får beskjed om. Ikke oppsøk store folkemengder. De som driter i reglene er i mine øyne en taper, mener han.