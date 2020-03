Barnehager fortsetter som normalt. Beskjeden kom på en pressekonferanse i Helsingfors mandag ettermiddag, melder avisen Hufvudstadsbladet.

Der orienterte statsminister Sanna Marin om utviklingen og sa at regjeringen og president Sauli Niinistö er enige om at det råder en unntakstilstand i landet. Tirsdag skal regjeringen derfor behandle beredskapsloven, slik at de nye tiltakene kan tre i kraft fra onsdag.

Ytterligere tiltak er å begrense sammenkomster til ti personer. Offentlig ansatte som kan jobbe hjemmefra, pålegges å gjøre det. Regjeringen varsler også at grensene kan bli stengt, men at finske borgere vil ha rett til vende hjem. Alle som kommer hjem fra utlandet, må i to ukers karantene.

Samtidig økes kapasiteten i helse- og omsorgssektoren, men adgangen til ikke-akutt behandling begrenses.

Opposisjonen har kritisert statsminister Sanna Marin for ikke å ha stengt skolene tidligere og har vist til at de fleste EU-land har gjort dette. Leder Jussi Halla-aho i Sannfinnene har sagt at ansvaret for dette ikke kan lempes over på kommunene.

Det er registrert 272 smittede i Finland hittil.

