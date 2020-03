– Jeg blir helt rørt. De har stått på i hele natt for å fylle hyllene, sier Caroline Strutz Grimstad, kjøpmann i Rema 1000.

Mens befolkningen i stor grad holder seg hjemme, i et forsøk på å stanse spredningen av koronaviruset, er det noen som må ut på jobb for å holde Norge i gang.

Blant disse er butikkmedarbeidere rundt om i landet, som sørger for at nordmenn får mat på bordet.

Hylles på Facebook

Og det mener Strutz Grimstad fortjener en hyllest.

På Facebook har hun lagt ut et innlegg som viser hvordan hennes ansatte på Rema 1000 Stasjonsveien i Oslo jobbet hele natt til mandag for å fylle hyllene.

– De er dagligvarehelter som har fylt butikken som var så og si tom. Meieriprodukter, hele tørravdelingen, kjøl- og ferskvarer, de jobbet i hele natt, og nå har jeg sendt dem hjem så de kan sove, sier Strutz Grimstad når TV 2 treffer henne mandag.

RØRT: Kjøpmann Caroline Strutz Grimstad. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Imponerte kunder

Også kundene i butikken vet å sette pris på de ansattes innsats.

– Det er fantastisk. De gjør en så god jobb. Og så jobber de hele natta også. De fortjener all ros og heder, og så yter de veldig god service, sier Britt Berg.

De ansatte sier selv at de føler de gjør en spesielt viktig jobb nå som mange handler ekstra mye for å klare seg hjemme over tid.

– Ja, nå må vi være tilstede og hjelpe. Nå trenger folk oss, sier Dajana Mujezinovic.

– Føler du at du setter helsa på spill ved å være på jobb?

– Nei, jeg er ikke redd i det hele tatt. Vi har antibac og alt av utstyr.

Nok mat til folket

Caroline Strutz Grimstad sier de setter de ansattes sikkerhet først.

Det blir lange dager fremover, og kjøpmannen sier de har mer enn nok varer til kundene.

– Lagrene er fulle. Vi har en god buffer å ta av. Jeg er ganske sikker på at det ikke blir noe problem å fylle varene fremover.